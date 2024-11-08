Lamborghini представила новый кроссовер — Finance.ua

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Lamborghini представила новый кроссовер

Фондовый рынок
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Lamborghini представила новый кроссовер
Lamborghini представила новый кроссовер
Итальянская компания Lamborghini представила новый Urus SE на культовой трассе Kyalami Grand Prix Circuit в ЮАР. В рамках мероприятия был продемонстрирован кроссовер в зеленой расцветке Verde Gea. Об этом пишет thenewsmarket.com.
Дизайн новинки подчеркивает его спортивный характер. Передняя часть автомобиля получила новый капот с «плавающим» дизайном, что визуально удлиняет линии кузова и придает ему еще более атлетический вид, перекликаясь с дизайном Lamborghini Revuelto. Среди других привлекающих внимание элементов — матричные светодиодные фары, обновленные бампер и решетка радиатора.
Lamborghini Urus SE получил 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями и электромотором на основе постоянных магнитов, расположенным перед новой 8-ступенчатой ​​автоматической трансмиссией. В этой конфигурации автомобиль выдает 800 лошадиных сил (588 кВт) при 6000 об/мин и 950 Нм крутящего момента в диапазоне от 1750 до 5750 об/мин.
Новый кроссовер ускоряется до сотни за 3,4 секунды и достигает скорости 200 км/ч за 11,2 секунды. Максимальная скорость составляет 312 км/ч.
В компании говорят, что гибридная система улучшает динамику и обеспечивает высокий уровень мощности при любых оборотах и ​​дорожных условиях.
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По материалам:
MMR
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