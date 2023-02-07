Lamborghini представили последние бензиновые суперкары — Finance.ua

Lamborghini представили последние бензиновые суперкары Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

Опубликованы фото Lamborghini Invencible и Autentica. Эксклюзивные суперкары станут последними чисто бензиновыми моделями марки.

Об этом сообщает официальный сайт Lamborghini.

Ранее уже было заявлено, что новые суперкары Lamborghini станут гибридами. Уже в этом году такую силовую установку получит преемник Lamborghini Aventador, а затем гибридами станут наследник модели Huracan и кроссовер Urus.

Непобедимый Ламборджини, Фото: Lamborghini

Купе Lamborghini Invencible и кабриолет Autentica — финальные представители семейства Aventador. Если точнее, то в их основе лежит Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae. Это означает, что автомобили оснащены 6,5-литровым V12 мощностью 780 л. и 7-ступенчатой роботизированной КПП, а их максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Новые Lamborghini Autentica и Invencible отличаются рубленым агрессивным дизайном в духе моделей Veneno и Reventon. В то же время изогнутые фары выдержаны в стиле Lamborghini Sian, а крышка капота с круглыми отверстиями создана по мотивам модели Sesto Elemento. Купе получило антикрыло, а кабриолет — кили.

Настоящий Ламборджини, Фото: Lamborghini

В отделке салона использованы алькантара и карбон. У Lamborghini Invencible преобладают яркие вставки, а у Autentica есть контрастная прострочка. Оба авто получили специальную центральную консоль без тачскрина.

Lamborghini Invencible и Autentica останутся в одном экземпляре. Их цену не называют, но она наверняка превысит миллион долларов, ведь лимитированные Lamborghini недешевы.

Фокус По материалам:

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