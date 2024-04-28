Lamborghini представила самый быстрый кроссовер в мире (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lamborghini представила самый быстрый кроссовер в мире (фото)

Технологии&Авто
17
Lamborghini представила самый быстрый кроссовер в мире (фото)
Lamborghini представила самый быстрый кроссовер в мире (фото), Фото: Lamborghini
Линейку Lamborghini Urus 2024 пополнила мощная гибридная модификация SE. Кроссовер презентовали на Пекинском автосалоне.
Его подробности раскрыли на официальном сайте Lamborghini.
Кроссовер Lamborghini Urus SE сохраняет 4,0-литровый V8 твин-турбо, однако его мощность снизили до 620 л. с. Зато в паре с ним работает 192-сильный электромотор. Суммарная отдача силовой установки составляет 800 л. с. и 950 Н∙м.
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Новый Lamborghini Urus SE способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 312 км/ч. Пока это самый быстрый серийный кроссовер в мире.
К тому же батарея емкостью 25,9 кВт∙ч позволяет преодолеть 60 км в электрическом режиме. Также установлен электронный задний дифференциал.
В салоне установили новую виртуальную приборную панель и увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин. Вскоре таким образом обновят и бензиновый кроссовер Lamborghini Urus.
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Плагин-гибрид Lamborghini Urus тяжелее бензиновой модели на 300 кг (2540 кг). Отличить его можно по измененной решетке радиатора, более тонким фарам и 23-дюймовым дискам. Также установлены новые двери багажника.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.