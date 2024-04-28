Lamborghini представила самый быстрый кроссовер в мире (фото) — Finance.ua

Lamborghini представила самый быстрый кроссовер в мире (фото) Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Lamborghini представила самый быстрый кроссовер в мире (фото), Фото: Lamborghini

Линейку Lamborghini Urus 2024 пополнила мощная гибридная модификация SE. Кроссовер презентовали на Пекинском автосалоне.

Его подробности раскрыли на официальном сайте Lamborghini.

Кроссовер Lamborghini Urus SE сохраняет 4,0-литровый V8 твин-турбо, однако его мощность снизили до 620 л. с. Зато в паре с ним работает 192-сильный электромотор. Суммарная отдача силовой установки составляет 800 л. с. и 950 Н∙м.

Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Urus SE способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 312 км/ч. Пока это самый быстрый серийный кроссовер в мире.

К тому же батарея емкостью 25,9 кВт∙ч позволяет преодолеть 60 км в электрическом режиме. Также установлен электронный задний дифференциал.

В салоне установили новую виртуальную приборную панель и увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин. Вскоре таким образом обновят и бензиновый кроссовер Lamborghini Urus.

Фото: Lamborghini

Плагин-гибрид Lamborghini Urus тяжелее бензиновой модели на 300 кг (2540 кг). Отличить его можно по измененной решетке радиатора, более тонким фарам и 23-дюймовым дискам. Также установлены новые двери багажника.

Фокус По материалам:

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