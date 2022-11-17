Lamborghini показала внедорожный Huracan Sterrato (фото) — Finance.ua

Lamborghini показала внедорожный Huracan Sterrato (фото) Сегодня 01:38 — Технологии&Авто

Lamborghini показала внедорожный Huracan Sterrato (фото)

Компания Lamborghini рассекретила вид своего внедорожного Huracan Sterrato, официальная премьера которого назначена на 30 ноября. Это будет последняя модель итальянской марки с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Новый Lamborghini Huracan Sterrato позиционируется производителем как первый суперспортивный автомобиль, который обеспечит максимальное удовольствие от вождения даже вдали от асфальтированных дорог. Модель, вероятно, будет построена на представленном ранее одноимённом концепт-каре.

От базового Lamborghini Huracan внедорожная модель будет отличаться увеличенным клиренсом, защитным обвесом и алюминиевой защитой днища, а также дополнительным освещением на крыше, рейлингами и композитными накладками на воздухозаборники.

Также для новой версии компания внесла изменения в подвеску и перенастроила руль, чтобы автомобиль уверенно чувствовал себя не только на асфальте.

Lamborghini Huracan, вероятнее всего, получит 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 640 л.с., компанию которому составляет семискоростная КПП с двойным сцеплением.

MMR По материалам:

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