DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1 — Finance.ua
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DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1

Технологии&Авто
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DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1
DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1
Китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek выпустил обновление своей модели соображений R1, усилив конкуренцию с американскими конкурентами, такими как OpenAI.
Об этом сообщает Reuters.
Обновление, размещенное на платформе Hugging Face, подтверждает способность Китая развивать технологии искусственного интеллекта, несмотря на американские ограничения на экспорт чипов.
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Впрочем, платформа для сравнения LiveCodeBench, разработанная исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, Массачусетского технологического института и Корнелла, поставила обновленную модель размышления R1 от DeepSeek на низшей позиции после моделей o4 mini и o3 от OpenAI по уровню генерации кода.
В то же время она опередила Grok 3 mini от xAI и Qwen 3 от Alibaba.
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По материалам:
УНН
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