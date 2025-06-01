DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1 — Finance.ua

DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1 Сегодня 05:03 — Технологии&Авто

DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1

Китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek выпустил обновление своей модели соображений R1, усилив конкуренцию с американскими конкурентами, такими как OpenAI.

Об этом сообщает Reuters.

Обновление, размещенное на платформе Hugging Face, подтверждает способность Китая развивать технологии искусственного интеллекта, несмотря на американские ограничения на экспорт чипов.

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Впрочем, платформа для сравнения LiveCodeBench, разработанная исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, Массачусетского технологического института и Корнелла, поставила обновленную модель размышления R1 от DeepSeek на низшей позиции после моделей o4 mini и o3 от OpenAI по уровню генерации кода.

В то же время она опередила Grok 3 mini от xAI и Qwen 3 от Alibaba.

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УНН По материалам:

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