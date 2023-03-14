Львовянка купила заброшенный дворец в Хмельнитчине за рекордную сумму — Finance.ua
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Львовянка купила заброшенный дворец в Хмельнитчине за рекордную сумму

Личные финансы
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Львовянка купила заброшенный дворец в Хмельнитчине за рекордную сумму
Львовянка купила заброшенный дворец в Хмельнитчине за рекордную сумму, Фото: Спадщина.UA
Фонд госимущества десять раз выставлял на аукцион 120-летний «Дом частного адвоката Периторина» по программе малой приватизации. В аукционе принимали участие 13 участников, среди которых выиграла основатель проекта «Спадщина.UA» Анна Гаврилив. Она приобрела заброшенный особняк за рекордные 1,26 миллиона гривен — это в 126 раз выше стартовой цены.
Женщина приобрела здание еще в 2022 году. В течение двух месяцев ее осматривали и исследовали специалисты: архитектор, историки, дизайнер, говорится на странице «Спадщини.UA».
Под советским шифером они нашли давнюю фальцевую кровлю, а на чердаке — фрагменты изразцовых печей, когда-то украшавших дом Периторина. Также выяснилось, что первый владелец особняка — адвокат Периторин — на самом деле был Гершгорином. Во время заключения документации делопроизводители неправильно прочли фамилию, и так несуществующая фамилия вошла в официальный документ.
Фото: Наследие.UA
Фото: Наследие.UA
Одноэтажное здание с подвалом и площадью свыше 700 м2 в стиле модерн является вновь открывшимся памятником архитектуры местного значения. В нем не сохранилась аутентичная атмосфера, поскольку при Советском Союзе здесь была школа и дворец пионеров. После распада СССР здание не использовалось и пришло в запустение.
В доме еще осталась оригинальная лестница с перилами перед входом. В ближайшее время владелица приведет в порядок здание дворца и территорию вокруг, и будет искать инвесторов. Она планирует отреставрировать дворец и сделать его местом для проведения торжеств и свадеб.
«Мы стремимся, чтобы в результате нашего труда заброшенные памятники становились актуальными, чтобы в них влюблялись и переступали их порог. Поэтому мы стремимся раскрыть весь потенциал и красоту этого сооружения и в скором времени найти для него инвестора», — объясняет Гаврилив.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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