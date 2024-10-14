Львовского таможенника, погоревшего на взятке в 16 тысяч долларов, восстановили на работе — Finance.ua

Львовского таможенника, погоревшего на взятке в 16 тысяч долларов, восстановили на работе Сегодня 18:20

Львовского таможенника, погоревшего на взятке в 16 тысяч долларов, восстановили на работе

Во Львовской области суд восстановил в должности инспектора оперативного отдела № 2 управления борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил областной таможни Сергея Бутова. Его задерживали сотрудники Государственного бюро расследований осенью прошлого года.

Решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины. Львовский окружной административный суд признал недействительными решение Львовской таможни от 26 января 2024 года о применении дисциплинарного взыскания и увольнении Бутова с должности.

Также суд обязал Львовскую таможню взыскать в пользу Бутова 151 866 гривен за вычетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Сергей Бутов был задержан в конце ноября — начале декабря 2023 года при получении взятки в 16 тысяч долларов США. По данным Офиса генерального прокурора Украины, таможенник требовал 38 тысяч долларов за ввоз на территорию Украины строительных материалов под видом гуманитарной помощи.

Государственное бюро расследований сообщало , что в августе прошлого года Бутов получил 22 тысячи долларов за беспрепятственный пропуск на территорию Украины товаров под видом гумпомощи и без оплаты пошлин.

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