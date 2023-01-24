Львовская ОГА приобрела военных облигаций на ₴500 миллионов — Finance.ua
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Львовская ОГА приобрела военных облигаций на ₴500 миллионов

Финтех и Карты
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Львовская облгосадминистрация приобрела военные облигации на 500 миллионов гривен, средства государство направит на оборонные и социальные нужды, а в июле вернет с процентами.
Об этом в телеграме сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
«Благодаря перевыполнению плановых задач областного бюджета по доходам удалось получить дополнительные средства. Решили их направить на помощь нашим защитникам. Выбрали приобретение военных государственных облигаций, поскольку эти средства привлекаются в государственный бюджет и используются на оборонные и социальные нужды в условиях военного положения», — написал Козицкий.
Глава ОВА отметил, что 500 миллионов гривен область дает государству в долг и обратно получит в июле этого года с процентами. Уровень доходности составляет 13,43%.
Как сообщалось, в 2022 году департамент финансов Львовской ОВА инициировал внесение изменений в бюджетное законодательство, что способствовало приобретению военных облигаций. Тогда Львовская ОВА приобрела военные государственные облигации на 200 миллионов гривен. Через два месяца в областной бюджет поступило 200 миллионов гривен от их погашения и 3,3 миллиона гривен процентов.
В связи с российской агрессией украинское правительство приняло решение о поэтапном выпуске военных облигаций в объеме до 400 млрд грн. Минфин проводит аукционы по продаже ОВГЗ каждый вторник, начиная с 1 марта 2022 года.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам:
Укрінформ
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