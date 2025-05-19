Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре — Finance.ua

Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре Сегодня 18:00

Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре

Львов принял новый порядок въезда транспорта в пешеходную зону. Среди нововведений, в частности, 3 вида пропусков вместо 5, и будут действовать они в течение одного года.

Об этом говорится на сайте горсовета. Новые правила ввели для того, чтобы уменьшить количество автомобилей в центре, упорядочить движение транспорта доставки и создать более комфортное и безопасное пространство для жителей и пешеходов.

«В то же время для тех, кто живет или ведет бизнес в центральной части города, пропуски для въезда для большинства остаются бесплатными, однако с более четкими критериями для их получения. Это поможет избежать злоупотреблений и сделает пространство центра Львова более доступным для пешеходов, гостей города и самих львовян», — сказал руководитель.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.