Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре

14
Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре
Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре
Львов принял новый порядок въезда транспорта в пешеходную зону. Среди нововведений, в частности, 3 вида пропусков вместо 5, и будут действовать они в течение одного года.
Об этом говорится на сайте горсовета. Новые правила ввели для того, чтобы уменьшить количество автомобилей в центре, упорядочить движение транспорта доставки и создать более комфортное и безопасное пространство для жителей и пешеходов.
«В то же время для тех, кто живет или ведет бизнес в центральной части города, пропуски для въезда для большинства остаются бесплатными, однако с более четкими критериями для их получения. Это поможет избежать злоупотреблений и сделает пространство центра Львова более доступным для пешеходов, гостей города и самих львовян», — сказал руководитель.
Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems