Львов привлечет 60 млн грн кредитных ресурсов для строительства крематория — Finance.ua

Львов привлечет 60 млн грн кредитных ресурсов для строительства крематория Сегодня 16:49 — Казна и Политика

в размере 60 млн грн для строительства крематория, Львовский городской совет дал разрешение коммунальному предприятию «Муниципальная обрядовая служба» на привлечение кредита по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» сообщила пресс-служба горсовета.

«Согласно решению, коммунальное предприятие сможет взять до 60 млн грн кредита в государственном банке на срок не более 5 лет», — говорится в сообщении горсовета.

По словам директора департамента ЖКХ Львовского горсовета Ореста Тимчишина, кредит планируется привлечь в одном из банков, который будет готов предоставить его в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

Тимчишин отметил, что еще в 2021 году «Муниципальная обрядовая служба» стала заказчиком строительства крематория на территории Голосковского кладбища во Львове.

Ранее горсовет выделил для строительства крематория 2 га земли. Также был проведен конкурс на лучший проект крематория — его победителем стала группа архитекторов из Мариуполя.

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