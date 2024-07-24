Львов привлечет 60 млн грн кредитных ресурсов для строительства крематория — Finance.ua

Львов привлечет 60 млн грн кредитных ресурсов для строительства крематория
Львовский городской совет дал разрешение коммунальному предприятию «Муниципальная обрядовая служба» на привлечение кредита по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» в размере 60 млн грн для строительства крематория, сообщила пресс-служба горсовета.
«Согласно решению, коммунальное предприятие сможет взять до 60 млн грн кредита в государственном банке на срок не более 5 лет», — говорится в сообщении горсовета.
По словам директора департамента ЖКХ Львовского горсовета Ореста Тимчишина, кредит планируется привлечь в одном из банков, который будет готов предоставить его в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Тимчишин отметил, что еще в 2021 году «Муниципальная обрядовая служба» стала заказчиком строительства крематория на территории Голосковского кладбища во Львове.
Ранее горсовет выделил для строительства крематория 2 га земли. Также был проведен конкурс на лучший проект крематория — его победителем стала группа архитекторов из Мариуполя.
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