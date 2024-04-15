Льготы на квартиры и машины. В Минобороны рассказали, как будут мотивировать служить в ВСУ — Finance.ua

Льготы на квартиры и машины. В Минобороны рассказали, как будут мотивировать служить в ВСУ Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Льготы на квартиры и машины. В Минобороны рассказали, как будут мотивировать служить в ВСУ

Желающие вступить в Вооруженные силы Украины получат определенные льготы на покупку машины и квартиры.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

«Люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы. 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Плюс после первого контракта еще 100 тысяч гривен человек может получать. Если хочет купить машину, то также в течение трех месяцев после подписания контракта можно будет получить 150 тысяч гривен. Освобождаются от выплаты пени в некоторых случаях — много таких моментов.

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Он также отметил, что все это можно узнать в рекрутинговых центрах — где не вручат повестку, но предоставят необходимую информацию.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации, который меняет порядок ее проведения. В частности, для военнообязанных вводят новые обязательства, усиливают наказание для уклоняющихся и не только.

В документе также изначально была норма о демобилизации военнослужащих, но ее исключили в последний момент. Вопрос хотят урегулировать в рамках отдельного законопроекта.

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Закон вступит в силу через месяц, если нардепы его не заблокируют или президент не наложит вето. В тексте нового закона предусматриваются ограничения в управлении транспортными средствами для уклоняющихся от мобилизации лиц, а также положение об изъятии авто для нужд армии.

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