Льготный импорт аккумуляторов в Украину превысил $80 млн за полтора месяца — Finance.ua

Льготный импорт аккумуляторов в Украину превысил $80 млн за полтора месяца Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Льготный импорт аккумуляторов в Украину превысил $80 млн за полтора месяца

С 12 ноября по 31 декабря 2022 года, когда от уплаты НДС и въездной пошлины были освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары, в Украину ввезли 2,16 млн штук электрических аккумуляторов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Общая сумма импорта электрических аккумуляторов за время действия льготных условий на ввоз составляет 82,2 млн долларов США. За ноябрь ввели 266,5 тыс штук, за декабрь — 1,89 млн штук.

Заметим, что категория аккумуляторов очень широка: от powerbank до EcoFlow.

Что касается трансформаторов, то с 12 ноября по 31 декабря их ввезли в Украину 20,6 тыс. штук на общую сумму 11,3 млн долларов США.

За ноябрь завезли всего 3 тысячи трансформаторов, за декабрь — 17,5 тыс. штук.

Количество генераторов, о котором сообщает Железняк, — это именно те, что были импортированы по «льготным условиям». При этом число не включает в себя гуманитарную помощь. Партнеры, и не только западные, регулярно передают Украине оборудование для улучшения ситуации в энергетике.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.