Квартиры в Украине подорожали — Finance.ua

Квартиры в Украине подорожали Сегодня 20:15 — Недвижимость

В Украине, несмотря на резкое снижение стоимости квартир, заработать на жилье стало значительно сложнее. Те, кто получает зарплату в гривне, столкнулись с фактическим ростом цены. В долларах жилье вроде бы подешевело, но если зарабатывать на него в гривне, окажется, что цены подскочили из-за девальвации.

Хотя эксперты говорят о снижении стоимости жилья примерно на 30%, на самом же деле эту разницу «съедает» курс валют. В начале февраля доллар можно было купить по 28,1 грн., а сейчас приходится отдавать около 40,1 грн.

Риэлтор Юлия Смирнова объясняет: сейчас жилье покупают исключительно для собственных нужд. Если до полномасштабной войны недвижимость использовали как способ инвестиций, сейчас этот актив больше не считается надежным. В валюте цены снизились на 15-30%, а покупательная способность украинцев упала.

А вот те украинцы, которые только собирают деньги на жилье и зарабатывают в гривне, лишились возможности купить жилье. Зарплаты упали, а курс доллара взлетел.

Если вы хотите реально продать, то цена должна быть на 20% ниже, чем у соседа. В целом по состоянию на сегодняшний день цена на 25-30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Раньше можно было квартиру продать за неделю-две. Сейчас ждут месяцами", — говорит риелтор Сергей Костецкий.

Львиная доля объявлений, которые можно встретить в сети: «хотелки» продавцов. Украинцы при продаже своего жилья ориентируются на стоимость в долларах. Если в феврале 2 млн грн. были эквивалентом 71,5 тыс. долларов, то сейчас это всего 49,8 тыс. долларов. Продавцы психологически не готовы сразу кардинально снижать стоимость квартиры.

Многие, как говорят риелторы, ставят ту цену, за которую они хотят продать жилье, и не спеша ждут покупателя. А вот небольшое количество украинцев, которые действительно хотят продать недвижимость, готовы сразу «отрезать» 30% цены.

«Перспектив в рынке ноль. Заработать, активизировать рынок, пока идет война, невозможно. Цены будут варьироваться исключительно ситуативно», — говорит аналитик. Давать советы, когда стоит покупать и продавать жилье, в сложившейся ситуации практически невозможно.

Обозреватель По материалам:

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