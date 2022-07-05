Квартиры в новостройках будут дешеветь – насколько и почему — Finance.ua

Квартиры в новостройках будут дешеветь – насколько и почему Сегодня 14:03 — Личные финансы

Квартиры в новостройках будут дешеветь – насколько и почему

Ситуация на рынке недвижимости в Украине остается довольно непростой для всех участников, что делает ситуацию в целом выгодной для потенциальных покупателей. Но и они не спешат покупать жилье.

По словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, в июле-августе застройщики предложат потенциальным покупателям жилья на первичном рынке скидки в размере от 10% до 25%. И зависеть размер скидок будет от стадии строительства того или иного ЖК или секции в составе жилого комплекса, от количества нереализованных квартир, а также от финансовой способности застройщика вести строительство, минимизировав привлечение средств граждан.

По мнению эксперта, в объектах, в которых выполнено более 70% строительных работ, при условии 100% уплаты стоимости квартиры размер скидок может варьироваться от 10% до 15% в гривневом эквиваленте. В объектах, в которых работы выполнены всего на 50%, скидка может достигать 25% в гривне.

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«Еще в конце 2021 года цена жилья в долларах за квадратный метр достигла экономически обоснованного максимума, что было хорошо заметно на фоне падения количества сделок. В итоге 2022 год должен был стать годом стабильных цен, если бы не вмешалась война», — говорит Владимир Семенцов.

По мнению эксперта, в ближайшее время девелоперы будут пытаться привлечь покупателей, но не из-за искусственного «ажиотажа» или «страха» будущего поднятия цен. Подобный механизм он считает малоэффективным.

«Весомые скидки, более лояльные условия программ по рассрочке и публичная открытость застройщика, направленная на информирование о переносе сроков ввода объектов в эксплуатацию, об общем положении дел на рынке и изменениях в планах компании. Вот что способно вернуть доверие к той или иной компании и частично повлиять на решение потенциальных покупателей вложить деньги в ту или иную новостройку» — заключает Семенцов.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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