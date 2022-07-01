Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Киева, Львова и Одессы — Finance.ua

Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Киева, Львова и Одессы Сегодня 13:00 — Личные финансы

Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Киева, Львова и Одессы

Аналитики компании ЛУН обновили статистику цен на новостройки по всей Украине.

В июне цены на квадратный метр нового жилья в среднем выше февральских. И это несмотря на то, что количество продаж значительно ниже, чем до начала полномасштабной войны.

Почему квартиры дорожают

Застройщики аргументируют это двумя факторами. Во первых, себестоимость строительства растет в цене, во-вторых, старт строительства новых очередей откладывается. Однако застройщики готовы предлагать специальные финансовые условия для решительных инвесторов.

Возобновление строек продолжается, но не равномерно во всех регионах. В западных областях этот показатель доходит до 90%, в Одесской области — более 60%, а в столице — 40% застройщиков утверждают, что вернули работников на строительные площадки.

Киев

Средняя цена в Киеве составляет 1310$ за квадратный метр в новостройке, что на 40$ выше по сравнению с февральскими ценами. В Киевской области сегодня средняя цена за метр нового жилья обойдется инвестору в 800$.

Так, самая маленькая однокомнатная квартира в киевской новостройке будет стоить в среднем 1,7 млн грн. Цена наименьшей двухкомнатной в среднем составит 2,5 млн грн. без учета персональных скидок.

Львовская область

Львовская область показывает рост средней цены в валюте более чем на 10% по сравнению с предложениями отделов продаж в феврале. Самая маленькая однокомнатная квартира в новостройке в самом Львове будет стоить в среднем 1,6 миллиона гривен. За самую маленькую двухкомнатную в отделе продаж попросят уже в среднем 2,4 млн грн без учета персональных скидок.

Одесская область

Южный регион, а именно Одесская область, после небольшого проседания в предыдущие месяцы вернулся к февральским ценам, а в разрезе разных классов жилых комплексов есть даже рост на самые доступные эконом-варианты.

За самую маленькую однокомнатную в Одессе в среднем попросят 1,1 млн грн. Самая маленькая двухкомнатная в среднем обойдется в 1,7 млн грн без учета персональных скидок.

Другие регионы

Обновление статистики позволило проанализировать регионы, принявшие ощутимую часть внутренних переселенцев. Так, например, в Закарпатском регионе цены за год выросли с $750 до $960 за квадратный метр нового жилья. Ивано-Франковская область также демонстрирует рост за год во всех классах новостроек.

Состояние рынка новостроек

Текущие продажи ощутимо меньше довоенных. По утверждениям застройщиков, сейчас формируется отложенный спрос. Инвесторы присматриваются к новостройкам, но не готовы вкладывать так активно, как до войны из-за непредсказуемости будущего.

«Это частично подтверждается и нашими данными. Так, согласно динамике возобновления посещения сайта ЛУН, как крупнейшего проекта о новостройках в Украине, заинтересованность в инвестициях в недвижимость в западных регионах достигает в среднем 60% и более по сравнению с довоенным уровнем. В то время как регионы, близкие к военным действиям, только начинают восстановление и их посещаемость составляет 20-30% от февральских показателей», — говорит Денис Судилковский, директор по маркетингу ЛУН.

По его словам, вернувшиеся к работе и продажам застройщики понимают, что заинтересованность не равна решению купить, и пробуют спровоцировать спрос специальными предложениями, такими как долгосрочная рассрочка на готовые, или почти готовые квартиры.

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