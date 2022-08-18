Квартиры в Киеве подешевели: новые цены — Finance.ua
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Квартиры в Киеве подешевели: новые цены

Недвижимость
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Цены на квартиры в Киеве снижаются с начала полномасштабной войны. Только в июле стоимость в объявлениях снизилась в среднем на 6,6% (для единиц) и составила 1387 долларов за квадрат. При этом речь идет о стоимости жилья в объявлениях, реальные сделки могут совершаться еще с меньшей стоимостью.
Как подсчитали аналитики Address.ua, двухкомнатные обвалились в стоимости на 7,5% до 1387 долларов кв. м.
Медианная стоимость трехкомнатных снизилась на 5,3% и составила $1231 кв. м.
Наибольший спрос (49%) на квартиры был в ценовом диапазоне до $30 тыс.
На втором месте жилье — стоимостью от 30 тыс. до 50 тыс. долларов.
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Чаще (42,5%) украинцев интересовали двухкомнатные квартиры.
Однокомнатными вариантами интересовались 40,8% пользователей, а трехкомнатными — 16,3%. Спрос среди покупателей наблюдается в категории от 35 до 50 «квадратов», доля таких запросов составляет 40,7% от общего количества.
Квартирой до 35 кв. м интересуется 37% претендентов. Процент запросов на квартиры площадью от 50 до 80 кв. м составил 18,5%.
По словам директора консалтинговой компании City Development Solutions Романа Герасимчука, из-за нехватки реального спроса ценовая ситуация на рынке вторичной недвижимости может перейти к стагнации. Цены на вторичные квартиры находятся на уровне января 2022 года с небольшим увеличением.
По материалам:
Обозреватель
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