Квартиры существенно подорожали: что с ценами на жилье в Виннице — Finance.ua
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Квартиры существенно подорожали: что с ценами на жилье в Виннице

Недвижимость
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Квартиры существенно подорожали: что с ценами на жилье в Виннице
Квартиры существенно подорожали: что с ценами на жилье в Виннице
В Виннице средняя стоимость квартир выросла примерно на 25% за последний год. Однако количество сделок в 2023 году только увеличилось — аж в полтора раза.
Недвижимость подорожала как на первичном, так и на вторичном рынках. Об этом рассказал владелец одного из местных агентств недвижимости Александр Берегельский.

Сколько стоят квартиры в Виннице

«Винница — довольно безопасный город в сегодняшних реалиях, и к тому же деньги, которые заходят в экономику в целом, сначала заходят на рынок недвижимости. Это связано с зарплатой военных, ипотекой для военных и для других категорий населения. Есть выплаты за погибших солдат и эти выплаты люди тратят в первую очередь на покупку недвижимости», — рассказал Александр Берегельский.
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Владелец агентства отметил, что большинство покупателей и продавцов «привязаны к доллару». В этой валюте цены выросли на 15−20% за прошлый год. На первичном рынке показатель составляет +15%, а на вторичном составляет +20%.
Местный застройщик Сергей Коцага говорит, что цены на недвижимость очень зависят от стоимости материалов для строительства жилья, топлива, техники, оплаты рабочим и тому подобное. Д начала войны стоимость квадратного метра составила около 18 тысяч гривен, уже с 2022 года цена постепенно выросла до 27 тысяч гривен за квадрат.

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Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры, стоимость которых колеблется от 83 до 88 тысяч долларов.
«Однокомнатные квартиры в новостройках, если это спальные районы и центр города, с ремонтом стоят 75−85 тысяч — это Вишенка, Славянка, Подолье. Черновые продают по цене в пределах 45−50 тысяч в зависимости от квадратуры и застройщика», — рассказала винницкий риелтор Людмила Потапова.
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По материалам:
Телеканал 24
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