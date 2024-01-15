Квартира на колесах: представлен автодом-трансформер от Pininfarina (фото, видео) — Finance.ua

Квартира на колесах: представлен автодом-трансформер от Pininfarina (фото, видео) 15.01.2024, 01:13 — Технологии&Авто

Квартира на колесах: представлен автодом-трансформер от Pininfarina (фото, видео)

Стартап AC Future из Калифорнии и знаменитое итальянское ателье Pininfarina создали инновационный дом на колесах eTH. Его презентовали на шоу CES 2024, и через несколько лет он должен стать серийным.

Подробности новинки раскрыли в видео на Youtube канале производителя.

Автодом AC Future eTH достигает 6,1 м в длину и 2,4 м в ширину. В Pininfarina разработали футуристический дизайн вэна с большой площадью остекления. Дом на колесах является трансформером: по бокам и сзади у него выдвигаются секции, что увеличивает внутреннюю площадь до 37 кв. м — получается небольшая квартира.

AC Future eTH позиционируют как автодом премиум-класса. У него роскошный салон с кухней, спальней и гостиной. Внутри установлена ​​большая двуспальная кровать, диваны, кресла и стол.

Также установлена ​​плита, холодильник и раковина, есть и санузел с душем. На полу — ламинат и ковролин. Водительское место трансформируется в рабочий стол: руль прячется, а щиток устройств превращается в монитор.

Аккумуляторы и солнечные батареи на крыше позволяют питать электрооборудование AC Future eTH в течение недели. Специальный конденсатор (он работает по принципу осушителя воздуха) позволяет получать воду из окружающей среды.

Характеристики AC Future eTH пока не разглашаются. Известно только, что дом на колесах будет предложен в гибридной и электрической версиях.

Фокус По материалам:

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