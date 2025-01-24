Квартира для ребенка — как передать в собственность в 2025 году Сегодня 20:02

Квартира для ребенка — как передать в собственность в 2025 году

Многие родители в 2025 году стремятся обеспечить своего ребенка жильем или обезопасить себя от возможных проблем после развода. Одним из вариантов является оформление недвижимости на ребенка. Это вполне возможно в Украине, но такие операции требуют разрешения органов опеки и попечительства.

Как переоформить квартиру на ребенка в 2025 году, объяснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев).

Как ребенок может стать владельцем квартиры

Ребенок может стать владельцем недвижимости, даже если ему всего несколько месяцев. Однако право распоряжаться имуществом он получит только по достижении 18 лет. Есть несколько вариантов, как можно оформить квартиру на ребенка:

Недвижимость в подарок

Дети до 14 лет не могут участвовать в таких сделках. Вместо них это делают родители. Если ребенок старше 14 лет, то сделка совершается только с согласия родителей и органов опеки и попечительства.

Договор купли-продажи

Родители могут приобрести недвижимость для ребенка, но для этого нужно получить согласие органов опеки и попечительства. Без этого нотариус не сможет подтвердить сделку.

Завещание на ребенка

Если бабушки или дедушки хотят оставить недвижимость внуку, они могут это сделать даже если ребенку еще нет 18 лет. Родители или опекун подают заявление о принятии наследства. Если ребенок старше 14 лет, он может это сделать самостоятельно.

Можно ли оформить квартиру в новостройке на ребенка

Да, квартиру в новостройке можно оформить на ребенка. В некоторых случаях застройщики не требуют подтверждения органов опеки, но для регистрации прав на готовую недвижимость без разрешения этой инстанции не обойтись.

Однако законодательство Украины запрещает оформление ипотеки на имя ребенка, поскольку у него нет кредитной истории и не может быть участником кредитных соглашений. Также не допускается передача квартиры ребенку через заключение договора пожизненного содержания. Этот документ может быть составлен только с совершеннолетними и дееспособными лицами.

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