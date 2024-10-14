Квартальная прибыль JPMorgan и Wells Fargo снизилась — Finance.ua

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Квартальная прибыль JPMorgan и Wells Fargo снизилась

Фондовый рынок
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Квартальная прибыль JPMorgan и Wells Fargo снизилась
Квартальная прибыль JPMorgan и Wells Fargo снизилась
Два крупных американских банка — JPMorgan Chase и Wells Fargo представили отчетность за третий квартал. После публикации результатов акции обеих кредитных организаций пошли вверх.
Выручка JPMorgan выросла на 6%, составив $43,3 млрд. Прибыль снизилась на 2%, до $12,9 млрд, но при этом все равно оказалась выше прогнозов аналитиков — они в среднем ожидали $11,6 млрд. Чистый процентный доход — сумма, полученная в виде процентов по кредитам, минус уплаченные проценты по депозитам — увеличился на 3%, до $23,5 млрд.
Выручка Wells Fargo сократилась на 2%, составив $20,4 млрд, а чистая прибыль — на 11%, до $5,1 млрд. Такое снижение связано в первую очередь с падением чистого дохода от процентов — она в третьем квартале сократилась на 11%, $11,7 млрд.
Инвесторы хорошо восприняли отчетность банков, которая оказалась лучше прогнозов. Акции JPMorgan на внебиржевых торгах выросли на 1,5%, Wells Fargo — на 3,3%. Среди прочего инвесторы воспринимают отчетность этих двух банков как ранний признак того, как на финансовую отрасль повлияет недавнее снижение ключевой ставки ФРС, несмотря на то, что это решение было принято только в среду.
По материалам:
borgexpert
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