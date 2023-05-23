Курс турецкой лиры к доллару упал до нового исторического минимума — Finance.ua
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Курс турецкой лиры к доллару упал до нового исторического минимума

Валюта
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Курс турецкой лиры к доллару упал до нового исторического минимума
Курс турецкой лиры к доллару упал до нового исторического минимума
Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. На международном рынке Форекс стоимость доллара превысила утром 23 мая отметку в 20,3 лиры (USD/TRY). По состоянию на 11.18 курс доллара составлял 19,85 лиры за доллар.
Об этом пишет портал Минфин.
Лира ускорила снижение на фоне выборов в Турции. Спрос на валюту достиг исторического максимума за неделю до президентских и парламентских выборов из-за опасений компаний и граждан по поводу ослабления лиры после этого события, пишет Reuters.
По мнению портфельного менеджера Pioneer Investments Пареша Упадхьяя, за резким ростом волатильности турецкой валюты стояли опасения по поводу неопределенности результатов выборов президента, а также неопределенности относительно потенциальной смены правительства и того, как власти в дальнейшем будут руководить валютным курсом.
С начала 2023 года турецкая лира подешевела к доллару примерно на 6%. Валюта Турции потеряла 44% в 2021 году и 30% в 2022 году на фоне серии снижения процентных ставок по центробанку страны вопреки высокой инфляции.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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