Курс наличного доллара — Finance.ua

Курс наличного доллара

Сегодня 12:50 — Валюта

Курс наличного доллара, www.reuters.com

По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ , видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,895 млн грн и 52,900 млн грн соответственно).

29,04-29,05 гривен за доллар. Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (52 и 28), максимальный курс продажи доллара 29,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсомгривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активные заявки по доллару на сумму 92,795 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ — 7 лучших заявок «Куплю»:

29,0000 — 50 000

29,0000 — 50 000

29,0000 — 55 555

28,9500 — 10 000

28,9500 — 23 000

28,9500 — 30 000

28,9000 — 43 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ — 7 лучших заявок «Продам»:

28,1500 — 30 000

28,9600 — 20 000

28,9900 — 99 999

29,0000 — 30 000

29,0000 — 5 000

29,0000 — 30 000

29,0300 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 29,0675 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,9047 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью