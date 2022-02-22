Курс наличного доллара — Finance.ua

Курс наличного доллара
Курс наличного доллара, www.reuters.com По информации на 12:20, размещенной в
сервисе МІНЯЙЛО
ЗАЯВКИ, видно, что
суммарный объем заявок «Куплю USD»
меньше, чем «Продам» (39,895 млн грн и
52,900 млн грн соответственно). Количество
актуальных предложений «Продам»
больше, чем «Куплю» (52 и 28), максимальный курс продажи доллара 29,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются
предложения по продаже с курсом 29,04-29,05 гривен за доллар.
На текущее
время в Сервисе присутствуют 80 активные
заявки по доллару на сумму 92,795 млн грн.
За паритетным
курсом Вы можете следить на странице
Міняйло в Твиттере.
*Оперативные
диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию
ПРОДАВЦОВ — 7 лучших заявок «Куплю»:
29,0000 — 50 000
29,0000 — 50 000
29,0000 — 55 555
28,9500 — 10 000
28,9500 — 23 000
28,9500 — 30 000
28,9000 — 43 333
Вниманию
ПОКУПАТЕЛЕЙ — 7 лучших заявок «Продам»:
28,1500 — 30 000
28,9600 — 20 000
28,9900 — 99 999
29,0000 — 30 000
29,0000 — 5 000
29,0000 — 30 000
29,0300 — 30 000
Средневзвешенный
курс доллара «Продам» — 29,0675 грн.
Средневзвешенный
курс доллара «Куплю» — 28,9047 грн.
*Оперативный
график всегда доступен на странице
Міняйло.
**Архив
средневзвешенных курсов всегда доступен
на странице
Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного
информирования Банков и ПОВ о валютообменных
потребностях населения.
Любой желающий
может разместить свою заявку с целью
ее удовлетворения уполномоченными
операторами валютного рынка.
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