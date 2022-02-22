Курс наличного доллара — Finance.ua

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Курс наличного доллара

Сегодня 12:50Валюта
2138
Курс наличного доллараКурс наличного доллара, www.reuters.com
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (39,895 млн грн и 52,900 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (52 и 28), максимальный курс продажи доллара 29,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 29,04-29,05 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активные заявки по доллару на сумму 92,795 млн грн.
Курс наличного доллара
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 

Вниманию ПРОДАВЦОВ — 7 лучших заявок «Куплю»:
29,0000 — 50 000
29,0000 — 50 000
29,0000 — 55 555
28,9500 — 10 000
28,9500 — 23 000
28,9500 — 30 000
28,9000 — 43 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ — 7 лучших заявок «Продам»:
28,1500 — 30 000
28,9600 — 20 000
28,9900 — 99 999
29,0000 — 30 000
29,0000 — 5 000
29,0000 — 30 000
29,0300 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 29,0675 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,9047 грн.
Курс наличного доллара
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
По материалам: Finance.UA
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