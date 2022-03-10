Курс гривны в Польше: сколько денег списывают с банковских карт украинцев — Finance.ua

Курс гривны в Польше: сколько денег списывают с банковских карт украинцев

Сегодня 16:23 — Валюта

При расчете украинской банковской картой в польских магазинах валюта конвертируется согласно курсу банка, который выдал вам эту пластиковую карту. По предварительным данным, дополнительные комиссии не предусмотрены.

Об этом сообщает Минфин.

Украинские банки предлагают достаточно выгодный курс, в отличие от обменников, которые размещены вблизи польской границы. По информации Минфина, курс злотого на продажу достиг там 12 грн.

Как сообщила украинская беженка, которая эвакуировалась в Польшу с минимальным запасом наличных денег, 8 марта при расчете гривневой картой «Универсальная» платежной системы MasterCard у нее списали гривну по курсу 6,5 грн/злотый. Дополнительные комиссии не зафиксированы.

курс злотого (покупка/продажа) такой: По состоянию на 10 марта, по данным Finance.ua,

ПриватБанк — 6,62/6,92 грн;

ПУМБ — 7/8 грн;

Ощадбанк — покупка 7,29 грн;

Monobank — покупка 6,97 грн.

Заметим, что, покупая товары, следует обращать внимание на валюту, которой вам предлагают рассчитаться: евро или злотые. Чтобы не было двойной конвертации, выбирайте национальную валюту Польши.

Польские обменники отказываются от украинской гривны

Украинские переселенцы, которые в результате войны вынуждены были выехать в Польшу, столкнулись с проблемой обмена валют — некоторые обменные пункты отказываются принимать гривны.

С одной стороны, многие беженцы хотят обменять свои сбережения в национальной валюте, а с другой — ее некому покупать, нет тех, кто взял бы на себя избыток гривны (например, туристов).

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