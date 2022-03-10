Курс гривны в Польше: сколько денег списывают с банковских карт украинцев — Finance.ua
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Курс гривны в Польше: сколько денег списывают с банковских карт украинцев

Сегодня 16:23Валюта
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При расчете украинской банковской картой в польских магазинах валюта конвертируется согласно курсу банка, который выдал вам эту пластиковую карту. По предварительным данным, дополнительные комиссии не предусмотрены.
Об этом сообщает Минфин.
Украинские банки предлагают достаточно выгодный курс, в отличие от обменников, которые размещены вблизи польской границы. По информации Минфина, курс злотого на продажу достиг там 12 грн.
Как сообщила украинская беженка, которая эвакуировалась в Польшу с минимальным запасом наличных денег, 8 марта при расчете гривневой картой «Универсальная» платежной системы MasterCard у нее списали гривну по курсу 6,5 грн/злотый. Дополнительные комиссии не зафиксированы.
По состоянию на 10 марта, по данным Finance.ua, курс злотого (покупка/продажа) такой:
  • ПриватБанк — 6,62/6,92 грн;
  • ПУМБ — 7/8 грн;
  • Ощадбанк — покупка 7,29 грн;
  • Monobank — покупка 6,97 грн.
Заметим, что, покупая товары, следует обращать внимание на валюту, которой вам предлагают рассчитаться: евро или злотые. Чтобы не было двойной конвертации, выбирайте национальную валюту Польши.

Польские обменники отказываются от украинской гривны

Украинские переселенцы, которые в результате войны вынуждены были выехать в Польшу, столкнулись с проблемой обмена валют — некоторые обменные пункты отказываются принимать гривны.
С одной стороны, многие беженцы хотят обменять свои сбережения в национальной валюте, а с другой — ее некому покупать, нет тех, кто взял бы на себя избыток гривны (например, туристов).

Какие страны принимают беженцев из Украины

По материалам: Мінфін.com.ua
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