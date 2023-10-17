Курс гривны может ослабнуть: аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Курс гривны может ослабнуть: аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке

Валюта
75
Курс гривны может ослабнуть: аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке
Курс гривны может ослабнуть: аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке
Интервенции НБУ по продаже валюты после отмены фиксированного курса способствовали укреплению гривны и снизили нервозность. В дальнейшем регулятор может позволить национальной валюте несколько ослабнуть, сократив свое присутствие на рынке.
Как отмечается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU, в течение второй недели после перехода к курсовой гибкости НБУ продолжал активно продавать валюту на межбанковском рынке, удовлетворяя весь избыточный спрос.

Читайте также: Гибкий курс НБУ: что это значит и что будет дальше

«В то же время постоянное присутствие крупного продавца способствовало укреплению официального курса, что снизило нервозность и негативные ожидания колебаний из-за введения курсовой гибкости. Укрепление курса может позволить НБУ на этой неделе попытаться уменьшать присутствие на рынке и разрешить изменение курса в сторону ослабления. Розничный рынок вернулся в пределы объемов покупки и продажи валюты в сентябре, а дальнейшая стабилизация рынка будет способствовать уменьшению объемов покупки валюты и дальше», — говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что официальный курс гривны усилился по итогам прошлой недели до 36,37 грн/долл. благодаря постоянному присутствию НБУ на рынке с продажей валюты.

Читайте также: Где купить валюту онлайн

По итогам прошлой недели НБУ продал 575 млн долларов из международных резервов, что вдвое меньше, чем в первую неделю введения управляемой курсовой гибкости, и лишь немного больше, чем средненедельный объем интервенций с начала года.
Объемы покупки валюты на розничном рынке резко сократились. Покупка безналичной валюты за четыре рабочих дня уменьшилась более чем вдвое, а наличной — не изменилась. В то же время продажи валюты в целом выросли на 8% за четыре рабочих дня по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.
«Наличный курс в системно важных банках вернулся на уровень конца сентября, то есть до введения курсовой гибкости. За неделю курс сместился с 37,4−38,1 грн/$ на 37,3−38,1 грн/$», — сообщили в ICU.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.