Курс гривны может ослабнуть: аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке — Finance.ua

Курс гривны может ослабнуть: аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке Сегодня 11:03 — Валюта

Курс гривны может ослабнуть: аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке

Интервенции НБУ по продаже валюты после отмены фиксированного курса способствовали укреплению гривны и снизили нервозность. В дальнейшем регулятор может позволить национальной валюте несколько ослабнуть, сократив свое присутствие на рынке.

Как отмечается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU , в течение второй недели после перехода к курсовой гибкости НБУ продолжал активно продавать валюту на межбанковском рынке, удовлетворяя весь избыточный спрос.

«В то же время постоянное присутствие крупного продавца способствовало укреплению официального курса, что снизило нервозность и негативные ожидания колебаний из-за введения курсовой гибкости. Укрепление курса может позволить НБУ на этой неделе попытаться уменьшать присутствие на рынке и разрешить изменение курса в сторону ослабления. Розничный рынок вернулся в пределы объемов покупки и продажи валюты в сентябре, а дальнейшая стабилизация рынка будет способствовать уменьшению объемов покупки валюты и дальше», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что официальный курс гривны усилился по итогам прошлой недели до 36,37 грн/долл. благодаря постоянному присутствию НБУ на рынке с продажей валюты.

Читайте также: Где купить валюту онлайн

По итогам прошлой недели НБУ продал 575 млн долларов из международных резервов, что вдвое меньше, чем в первую неделю введения управляемой курсовой гибкости, и лишь немного больше, чем средненедельный объем интервенций с начала года.

Объемы покупки валюты на розничном рынке резко сократились. Покупка безналичной валюты за четыре рабочих дня уменьшилась более чем вдвое, а наличной — не изменилась. В то же время продажи валюты в целом выросли на 8% за четыре рабочих дня по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.

«Наличный курс в системно важных банках вернулся на уровень конца сентября, то есть до введения курсовой гибкости. За неделю курс сместился с 37,4−38,1 грн/$ на 37,3−38,1 грн/$», — сообщили в ICU.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.