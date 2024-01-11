Курс Ethereum превысил $2500 впервые с мая 2022 года — Finance.ua

Курс Ethereum превысил $2500 впервые с мая 2022 года Сегодня 12:13 — Криптовалюта

Курс Ethereum превысил $2500 впервые с мая 2022 года

11 января 2024 года цена Ethereum взлетела до $2629, по данным TradingView . Это новый максимум с мая 2022 года.

На момент написания актив торгуется по $2576.

В период с 10 по 11 января объем ликвидаций Ethereum на фьючерсном рынке превысил $87 млн, согласно CoinGlass. Он занял лидирующее положение среди прочих криптовалют по этому показателю. Самая большая ликвидация произошла на бирже Binance в торговой паре ETH/ USDT на $3,81 млн.

Цена Ethereum в биткоинах установила новый максимум с ноября 2023 года — 0,0566 BTC , согласно TradingView:

Отметим, рост Ethereum произошел на фоне одобрения спотовых биткоин-ETF в США и повышенной волатильности на рынке, а также снижения доминирования первой криптовалюты . 10 января этот показатель превышал 54%, однако на следующий день снизился до 52,66%.

По мнению аналитиков банка JPMorgan, в 2024 году Ethereum имеет все шансы превзойти биткоин и другие криптовалюты по темпам роста. Обновление EIP-4844 значительно улучшит показатели сети, полагают эксперты.

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