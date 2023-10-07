Курс доллара в Украине в октябре: появился новый прогноз, что будет с валютой — Finance.ua

Курс доллара в Украине в октябре: появился новый прогноз, что будет с валютой Сегодня 09:01 — Валюта

Курс доллара в Украине в октябре: появился новый прогноз, что будет с валютой

Курс доллара в Украине в октябре 2023 года резко не изменится, каких-либо сильных колебаний ожидать не стоит, прогнозирует экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передают Факты ICTV

«Я думаю, что в октябре принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября», — отметил он.

По его прогнозу, курс доллара в октябре будет колебаться в пределах коридора: от 38 до 38,5 грн/долл.

Как отметил Пендзин, основной источник поступления валюты в Украину — макрофинансовая помощь, и текущий год пока абсолютно спокоен по этому поводу.

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УНІАН По материалам:

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