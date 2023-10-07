Курс доллара в Украине в октябре: появился новый прогноз, что будет с валютой — Finance.ua
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Курс доллара в Украине в октябре: появился новый прогноз, что будет с валютой

Валюта
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Курс доллара в Украине в октябре: появился новый прогноз, что будет с валютой
Курс доллара в Украине в октябре: появился новый прогноз, что будет с валютой
Курс доллара в Украине в октябре 2023 года резко не изменится, каких-либо сильных колебаний ожидать не стоит, прогнозирует экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передают Факты ICTV.
«Я думаю, что в октябре принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября», — отметил он.
По его прогнозу, курс доллара в октябре будет колебаться в пределах коридора: от 38 до 38,5 грн/долл.
Как отметил Пендзин, основной источник поступления валюты в Украину — макрофинансовая помощь, и текущий год пока абсолютно спокоен по этому поводу.
news.finance.ua/ru/nbu-pokrashhyt-prohnozy-shhodo-zrostannya-ekonomiky-ta-inflyacii-v-ukraini-u-2023-roci
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По материалам:
УНІАН
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