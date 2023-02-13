Курс доллара в Украине на этой неделе: прогноз банкира — Finance.ua

Курс доллара в Украине на этой неделе: прогноз банкира Сегодня 13:00 — Валюта

На этой неделе ситуация на рынке наличной валюты останется стабильной и прогнозируемой. Курс доллара в Украине 13-19 февраля ожидается на уровне 39,5-41 гривны за доллар.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

По его словам, небольшое укрепление гривны (0,5%) в начале февраля является ситуативной реакцией рынка на незначительный уровень инфляции в январе и не станет главным трендом.

"Каждый год именно в январе экономические процессы несколько "успокаиваются", что сразу сказывается на потребительских ценах и валютных курсах. Кроме того, НБУ пересмотрел инфляционный прогноз на 2023 год: ожидается, что по итогам года инфляция будет в 1,4 раза меньше, чем в 2022 году (19% против 27%). В то же время можем констатировать, что именно в первую декаду февраля был сформирован "валютный коридор" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс американского доллара будет варьироваться от 39,5 грн/долл. до 41 грн/долл.", - сказал Марченко.

Финансист прогнозирует, что на этой неделе возможны незначительные ситуативные колебания наличного курса доллара в пределах 0,5-0,7 грн.

"Есть основания полагать, что на этой неделе курс наличного доллара не станет поводом для волнений: нижняя отметка не опустится ниже 39,5 грн, а максимальная – не пересечет 41 грн", - подытожил Марченко.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.