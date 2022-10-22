Курс доллара в Украине: эксперт сделал прогноз, каким будет доллар — Finance.ua
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Курс доллара в Украине: эксперт сделал прогноз, каким будет доллар

Казна и Политика
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Курс доллара в Украине в октябре может вырасти до отметки 42-45 грн/долл.
Такой прогноз сделал экономический эксперт Алексей Кущ, передает «Телеграф».
По его словам, ослабление гривны будет не резким и лавинообразным, а постепенным, поэтому доллар вряд ли в ближайшее время перевалит за 50 гривен.
Эксперт уверен, что курс доллара продолжит рост. Причинами падения гривны он назвал:
  • переток капиталов из Украины и других стран в доллары;
  • ситуация на фронте в Украине;
  • отток денег в Европу на содержание украинских беженцев;
  • энергетический шок.
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По материалам:
УНІАН
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