Курс доллара на зимние праздники: банкир рассказал, как Новый год повлияет на валютный рынок — Finance.ua

Курс доллара на зимние праздники: банкир рассказал, как Новый год повлияет на валютный рынок Сегодня 15:01 — Валюта

Курс доллара на зимние праздники: банкир рассказал, как Новый год повлияет на валютный рынок

До конца текущей недели курс доллара будет стабильным. Эксперты объясняют это Рождеством, Новым годом и сопутствующими покупками украинцев, которые приближаются вместе с праздниками.

Как пояснил начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, на следующей неделе — с 11 по 17 декабря — на курс доллара может повлиять рост предложения американской валюты. Оно может быть вполне логичным с учетом практики прошлых лет.

По словам эксперта, обычно в канун больших праздников часть граждан сдает часть валютных накоплений, чтобы приобрести подарки и все необходимое для празднований. Однако превалирование предложения над спросом не будет слишком большим — всего до 10−15%, что, безусловно, отразится на курсовых показателях. Этому также будет способствовать отмена ограничений на продажу валюты на наличном рынке, что побуждает к созданию единого наличного курса.

В целом на следующей неделе признаки валютного рынка будут следующими:

ожидаемые (прогнозируемые) колебания курсов на межбанке будут разновекторными, однако в пределах 36,4−37 грн/долл. и 39−40 грн/евро;

разница между курсами купли и продажи на межбанке будет незначительная — до 0,1 грн;

текущие (ежедневные) курсовые изменения будут происходить на отрезке 0,1−0,2 грн;

курсовые пределы колебаний на наличном рынке, несмотря на возможное предпраздничное снижение курсов, будет на уровне 36,8−37,5 грн/долл. и 39−41 грн/евро;

текущие колебания, как и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке, составят в среднем 0,3 грн.

«Вряд ли в ближайшую неделю регулятор прибегнет к уменьшению своей роли на межбанке, осуществляя валютные интервенции, объем которых будет зависеть главным образом от соотношения спроса и предложения. Таким образом, на валютном рынке, несмотря на частые, но несущественные изменения курсов, следует ожидать достаточно прогнозируемую ситуацию. Однако мы предполагаем, что из-за возможного увеличения предложения на наличном рынке наличные курсы несколько снизятся, постепенно приближаясь к уровню межбанка», — резюмирует Тарас Лесовой.

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