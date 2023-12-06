Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд, — НБУ — Finance.ua
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Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд, — НБУ

Валюта
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Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд, — НБУ
Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд, — НБУ
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 г. снизился на 0,9% до 37,69 гривны. Доллар дешевеет второй месяц подряд.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,2%.
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Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд, — НБУ
Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальный курс в сентябре составил 38,60 гривны.
НБУ с 3 октября перешел от фиксированного курса в режим управляемой гибкости. Хотя это прямо не касается наличного рынка, зависимость от ситуации на межбанке все же существует, поскольку часть валюты могла перетекать из одного сегмента в другой.

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Данные НБУ свидетельствуют о том, что курс интервенций центробанка в ноябре снизился с 36,53 до 36,18 грн/доллар.
Кроме того, НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков по продаже ими наличной иностранной валюты населению.
Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке растет, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару — до 36,70 грн/доллар. Таким образом, курсы начали сближаться. Разница между курсами сократилась до 70 копеек.
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По материалам:
РБК-Україна
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