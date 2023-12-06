Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд, — НБУ Сегодня 11:03 — Валюта

Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд, — НБУ

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 г. снизился на 0,9% до 37,69 гривны. Доллар дешевеет второй месяц подряд.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,2%.

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Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальный курс в сентябре составил 38,60 гривны.

НБУ с 3 октября перешел от фиксированного курса в режим управляемой гибкости. Хотя это прямо не касается наличного рынка, зависимость от ситуации на межбанке все же существует, поскольку часть валюты могла перетекать из одного сегмента в другой.

Данные НБУ свидетельствуют о том, что курс интервенций центробанка в ноябре снизился с 36,53 до 36,18 грн/доллар.

Кроме того, НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков по продаже ими наличной иностранной валюты населению.

Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке растет, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару — до 36,70 грн/доллар. Таким образом, курсы начали сближаться. Разница между курсами сократилась до 70 копеек.

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