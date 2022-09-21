Курс доллара к основным валютам достиг максимума за 20 лет после заявления путина о мобилизации — Finance.ua

Курс доллара к основным валютам достиг максимума за 20 лет после заявления путина о мобилизации Сегодня 15:32 — Валюта

Курс доллара к основным валютам достиг максимума за 20 лет после заявления путина о мобилизации

Доллар подскочил до нового максимума за два десятилетия в среду, 21 сентября, поскольку заявления президента россии владимира путина повлияли на рынки накануне очередного агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Об этом сообщает Reuters

Путин приказал провести частичную мобилизацию, предупредив Запад, что если он продолжит то, что он назвал «ядерным шантажом», москва ответит силой всего своего огромного арсенала.

Эта новость подтолкнула индекс доллара, который измеряет стоимость доллара по отношению к другим основным валютам, более чем на 0,5% до 110,87 — наивысшего уровня с 2002 года.

Европейские валюты пострадали от продажи на валютных рынках, поскольку комментарии путина усилили обеспокоенность экономическими перспективами региона, уже пострадавшего от сокращения россией поставок газа в Европу.

Евро упал до 0,9885 доллара — близко к минимуму за два десятилетия, достигнутого ранее в этом месяце. Упавший на 0,4% фунт стерлингов упал до нового 37-летнего минимума 1,1304 доллара.

«Заголовки новостей о россии расстраивают ФРС, по крайней мере на данный момент, — сказал валютный стратег Societe Generale Кеннет Брукс. — Опасения по поводу эскалации конфликта наносят ущерб европейским валютам».

Федеральная резервная система, как ожидается, поднимет процентные ставки на 0,75 процентного пункта в третий раз подряд и даст сигнал о том, насколько еще и как быстро может потребоваться рост стоимости заимствований, чтобы обуздать потенциально губительную вспышку инфляции.

Политическое решение станет последним шагом в синхронизированном изменении политики мировых центральных банков, проверяющей устойчивость мировой экономики и способность стран справляться с шоками обменного курса с ростом стоимости доллара.

Индекс доллара в этом году вырос почти на 16% и это самый большой годовой скачок с 1981 года.

Аналитики говорят, что фон повышенной геополитической неопределенности только усилил доллар.

«Очевидно, что у нас ситуация, когда инвесторы направляются в безопасные убежища, и мы также ожидаем, что сегодня мы увидим очередное повышение ставок Федеральной резервной системой», — сказал Данни Хьюсон, финансовый аналитик AJ Bell в Лондоне.

По его словам, близость стран Европы к Украине заставляет людей задуматься о том, как может выглядеть ситуация, «если война в Украине станет чем-то большим».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.