Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем — Finance.ua
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Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем

Валюта
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Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем
Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем
В Украине наличный курс гривны по отношению к доллару в последний месяц зимы укрепился на 3,6%, а с начала 2023 года — на 4,4%. Такая положительная тенденция должна ослабить инфляцию.
Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Ситуация на валютном рынке

Согласно опубликованным данным, средневзвешенный курс продажи гривны в украинских банках к концу февраля составил 38,94 грн/$. По словам Гетманцева, это минимум с июля-августа прошлого года, когда Национальный банк Украины поднял официальный курс до 36,57 грн/$.
Он отметил, что спред между официальным и наличным курсами сократился в прошлом месяце до 6,5%.

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«При прочих равных обстоятельствах стабилизация валютного рынка должна положительно повлиять на охлаждение инфляционных ожиданий и торможение инфляции. Еще раз отмечу, что по итогам последних тенденций на валютном рынке оснований для коррекции официального курса в ближайшей перспективе нет», — подчеркнул глава комитета.

Что способствовало укреплению гривны

Среди факторов, которые положительно сказались на стабилизации курса:
  • увеличение норм обязательного резервирования по вкладам по требованию для банков;
  • прекращение печати гривны НБУ (эмиссии);
  • стабильное поступление финансовой международной помощи;
  • действие специальных валютных депозитов;
  • подготовка к весенней посевной;
  • стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствии полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.
Он пояснил, что, в частности, положительно повлияло на курс действие специальных депозитных продуктов (онлайн-депозитов в валюте и депозитов с индексацией на изменение официального курса гривны), когда население может обменять валюту по максимально приближенному курсу к официальному.

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«Депозиты населения в валюте растут стабильно с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке», — отметил Гетманцев.

Дальнейшее снижение курса доллара

Как ранее отметил председатель парламентского комитета, нет факторов, способных вернуть находившийся до войны курс.
«Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет», — отметил он.
По его мнению, уровень инфляции в 22% по итогам прошлого года в стране уже никогда «не отыгрывается», хотя он был несколько меньше прогнозов, которые озвучивали в начале войны. Гетманцев объяснил, что так произошло из-за того, что Национальный банк Украины сразу зафиксировал курс, минимизировав развитие девальвационно-инфляционной спирали.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Novyny.live
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