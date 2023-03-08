Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем — Finance.ua

Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем Сегодня 16:02 — Валюта

Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем

В Украине наличный курс гривны по отношению к доллару в последний месяц зимы укрепился на 3,6%, а с начала 2023 года — на 4,4%. Такая положительная тенденция должна ослабить инфляцию.

Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Ситуация на валютном рынке

Согласно опубликованным данным, средневзвешенный курс продажи гривны в украинских банках к концу февраля составил 38,94 грн/$. По словам Гетманцева, это минимум с июля-августа прошлого года, когда Национальный банк Украины поднял официальный курс до 36,57 грн/$.

Он отметил, что спред между официальным и наличным курсами сократился в прошлом месяце до 6,5%.

«При прочих равных обстоятельствах стабилизация валютного рынка должна положительно повлиять на охлаждение инфляционных ожиданий и торможение инфляции. Еще раз отмечу, что по итогам последних тенденций на валютном рынке оснований для коррекции официального курса в ближайшей перспективе нет», — подчеркнул глава комитета.

Что способствовало укреплению гривны

Среди факторов, которые положительно сказались на стабилизации курса:

увеличение норм обязательного резервирования по вкладам по требованию для банков;

прекращение печати гривны НБУ (эмиссии);

стабильное поступление финансовой международной помощи;

действие специальных валютных депозитов;

подготовка к весенней посевной;

стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствии полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.

Он пояснил, что, в частности, положительно повлияло на курс действие специальных депозитных продуктов (онлайн-депозитов в валюте и депозитов с индексацией на изменение официального курса гривны), когда население может обменять валюту по максимально приближенному курсу к официальному.

«Депозиты населения в валюте растут стабильно с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке», — отметил Гетманцев.

Дальнейшее снижение курса доллара

Как ранее отметил председатель парламентского комитета, нет факторов, способных вернуть находившийся до войны курс.

«Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет», — отметил он.

По его мнению, уровень инфляции в 22% по итогам прошлого года в стране уже никогда «не отыгрывается», хотя он был несколько меньше прогнозов, которые озвучивали в начале войны. Гетманцев объяснил, что так произошло из-за того, что Национальный банк Украины сразу зафиксировал курс, минимизировав развитие девальвационно-инфляционной спирали.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.