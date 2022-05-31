Курс BTC изменится из-за женщин: миллиардер назвал условие — Finance.ua

Курс BTC изменится из-за женщин: миллиардер назвал условие

Сегодня 23:16 — Финтех и Карты

Курс главной криптовалюты может вырасти до $250 тыс., и ключевую роль в этом сыграют женщины.

Об этом в YouTube-шоу Wolf of All Streets заявил инвестор-миллиардер Тим Дрейпер.

По его словами, это случится, если сети розничной торговли добавят возможность оплачивать косметику, одежду, бытовую химию и другие товары в BTC.

Он утверждает, что с добавлением Bitcion в качестве средства оплаты в розничных магазинах все женщины заведут себе BTC-кошельки.

«Тогда вы увидите, что цена BTC превзойдет мою оценку в $250 тысяч», — уверен миллиардер.

Это более чем в 8 раз больше нынешнего курса — согласно данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT , по состоянию на 31 мая биткоин торгуется на уровне $31,5 тыс.

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