Курс BTC изменится из-за женщин: миллиардер назвал условие — Finance.ua
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Курс BTC изменится из-за женщин: миллиардер назвал условие

Сегодня 23:16Финтех и Карты
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Курс главной криптовалюты может вырасти до $250 тыс., и ключевую роль в этом сыграют женщины.
Об этом в YouTube-шоу Wolf of All Streets заявил инвестор-миллиардер Тим Дрейпер.
По его словами, это случится, если сети розничной торговли добавят возможность оплачивать косметику, одежду, бытовую химию и другие товары в BTC.
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Он утверждает, что с добавлением Bitcion в качестве средства оплаты в розничных магазинах все женщины заведут себе BTC-кошельки.
«Тогда вы увидите, что цена BTC превзойдет мою оценку в $250 тысяч», — уверен миллиардер.
Это более чем в 8 раз больше нынешнего курса — согласно данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT, по состоянию на 31 мая биткоин торгуется на уровне $31,5 тыс.

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По материалам: Обозреватель
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