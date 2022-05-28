Аналитик Deutsche Bank уверена: несмотря ни на что, Bitcoin будет дорожать — Finance.ua

Аналитик Deutsche Bank уверена: несмотря ни на что, Bitcoin будет дорожать

Сегодня 20:42 — Финтех и Карты

Старший аналитик Deutsche Bank Research и автор книги «Демократизация финансов» Марион Лабур поделилась своим взглядом на криптовалюты и ценовое поведение рынка.

Эксперт отметила, что при регулировании рынка в криптовалюты зайдет больше институциональных инвесторов, а потому ликвидность должна увеличиться.

«В случае с Bitcoin у нас есть ограниченное предложение — более 90% биткоинов уже находятся в обращении. А когда у вас есть фиксированное предложение с растущим спросом, цены имеют тенденцию к росту, что мы и видели в прошлом году», — считает Лабуп.

Также она призвала внимательно изучать то, во что собираетесь инвестировать, приведя в пример крах криптовалюты Luna.

«Я думаю, что то, что произошло недавно, может быть хорошим напоминанием, потому что криптовалюты разные, и мы не должны сравнивать биткоин, старейший и крупнейший с точки зрения капитализации, с новыми игроками рынка», — отметила она.

Справка Finance.ua:

трейдер, известный под псевдонимом Cred, заявил, что самый отрицательный сценарий включает снижение стоимости Bitcoin на 50% с остановками на значениях $20 000 и $14 000 в течение одного месяца;

по словам аналитиков финансового холдинга JPMorgan, справедливая цена Bitcoin составляет $38 000.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.