Аналитик Deutsche Bank уверена: несмотря ни на что, Bitcoin будет дорожать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитик Deutsche Bank уверена: несмотря ни на что, Bitcoin будет дорожать

Сегодня 20:42Финтех и Карты
22
Старший аналитик Deutsche Bank Research и автор книги «Демократизация финансов» Марион Лабур поделилась своим взглядом на криптовалюты и ценовое поведение рынка.
Эксперт отметила, что при регулировании рынка в криптовалюты зайдет больше институциональных инвесторов, а потому ликвидность должна увеличиться.
«В случае с Bitcoin у нас есть ограниченное предложение — более 90% биткоинов уже находятся в обращении. А когда у вас есть фиксированное предложение с растущим спросом, цены имеют тенденцию к росту, что мы и видели в прошлом году», — считает Лабуп.
Также она призвала внимательно изучать то, во что собираетесь инвестировать, приведя в пример крах криптовалюты Luna.
«Я думаю, что то, что произошло недавно, может быть хорошим напоминанием, потому что криптовалюты разные, и мы не должны сравнивать биткоин, старейший и крупнейший с точки зрения капитализации, с новыми игроками рынка», — отметила она.

Справка Finance.ua:

  • трейдер, известный под псевдонимом Cred, заявил, что самый отрицательный сценарий включает снижение стоимости Bitcoin на 50% с остановками на значениях $20 000 и $14 000 в течение одного месяца;
  • по словам аналитиков финансового холдинга JPMorgan, справедливая цена Bitcoin составляет $38 000.

Ethereum: чего ожидать от «криптовалюты № 2»

По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.