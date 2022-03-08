Кулеба призвал глобальный бизнес прекратить сотрудничество с россией — Finance.ua

Кулеба призвал глобальный бизнес прекратить сотрудничество с россией

Сегодня 15:50 — Казна и Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к мировому бизнес-сообществу с призывом прекратить сотрудничество с Россией и предоставить всю возможную поддержку Украине.

Как передает Укринформ, соответствующее обращение глава украинской дипломатии обнародовал в Твиттере.

«Украина просит нравственно и социально ответственный глобальный бизнес прекратить или приостановить операции с Россией или в России, таким образом отказываясь финансировать ее насилие, убийства и преступления против человечности», — отметил Кулеба.

Он также от имени украинского правительства попросил поддержать Украину и ее народ финансово, гуманитарно или другим способом, который компании сочтут приемлемым.

Ранее в авторской статье для Washington Post Кулеба призвал мир сделать больше для помощи Украине в отпоре российской агрессии. В частности, ввести более жесткие санкции против россии, чтобы лишить ее ресурсов для дальнейшего вторжения; наладить непрерывный поток необходимого оружия; увеличить финансовую поддержку для помощи нашим гражданским людям и восстановления Украины.

24 февраля президент российской федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска одновременно пересекли украинские границы с севера, востока и Крыма. Они разрушают города, убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры. В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

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