Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС

Казна и Политика
80
Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС
Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС на фоне рекомендаций Еврокомиссии начать процесс переговоров о членстве государства.
Сегодня глава ЕК Урсула фонд дер Ляен отметила, что Киев провел 90% реформ, необходимых для вступления в ЕС. Главный дипломат Украины подчеркнул, что наша страна не «бремя», а «актив» для европейцев с точки зрения экономических перспектив и процветания Евросоюза.
Читайте также
«Если бы мы были обузой, никто бы всерьез не говорил о членстве Украины в ЕС — не забывайте, что мы очень большой рынок, нас 44 миллиона человек», — подчеркнул Кулеба в интервью Euractiv.
Украина в составе ЕС — равносильно расширению рынка и дальнейшему обогащению экономики. «Общий рынок будет расширяться в геометрической прогрессии, и это принесет свои плоды», — указал министр.
Кулеба напомнил, что украинцы годами ждали конкретного решения о своем членстве в ЕС и испытывали разочарование, когда Европа медлила с этим. Упустить эту историческую возможность сейчас было бы безответственно для ЕС. Он должен решиться на расширение, заявил глава МИД Украины.
Он напомнил, что Украина и другие страны-кандидаты проделали существенную работу по реформам, следуя рекомендациям ЕС.
«Реформы — это не повод откладывать расширение… Мы знаем, насколько это сложно, но ЕС будет гораздо сложнее реформировать себя — и мы все это понимаем», — сказал чиновник.
Европа опасается, что расширение Евросоюза может оказать негативное влияние на две крупнейшие сферы бюджета ЕС — общую сельскохозяйственную политику (ОСП) и политику сплочения.
Кулеба признал, что предположительно переговоры в области сельского хозяйства будут «сложными». В то же время, он уверен: «Если обе стороны, Украина и ЕС, будут руководствоваться видением общего процветания и безопасности, то мы найдем ответы на вопросы и найдем правильный баланс».
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.