Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС — Finance.ua

Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем привлекательна Украина в составе ЕС на фоне рекомендаций Еврокомиссии начать процесс переговоров о членстве государства.

Сегодня глава ЕК Урсула фонд дер Ляен отметила, что Киев провел 90% реформ, необходимых для вступления в ЕС. Главный дипломат Украины подчеркнул, что наша страна не «бремя», а «актив» для европейцев с точки зрения экономических перспектив и процветания Евросоюза.

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«Если бы мы были обузой, никто бы всерьез не говорил о членстве Украины в ЕС — не забывайте, что мы очень большой рынок, нас 44 миллиона человек», — подчеркнул Кулеба в интервью Euractiv

Украина в составе ЕС — равносильно расширению рынка и дальнейшему обогащению экономики. «Общий рынок будет расширяться в геометрической прогрессии, и это принесет свои плоды», — указал министр.

Кулеба напомнил, что украинцы годами ждали конкретного решения о своем членстве в ЕС и испытывали разочарование, когда Европа медлила с этим. Упустить эту историческую возможность сейчас было бы безответственно для ЕС. Он должен решиться на расширение, заявил глава МИД Украины.

Он напомнил, что Украина и другие страны-кандидаты проделали существенную работу по реформам, следуя рекомендациям ЕС.

«Реформы — это не повод откладывать расширение… Мы знаем, насколько это сложно, но ЕС будет гораздо сложнее реформировать себя — и мы все это понимаем», — сказал чиновник.

Европа опасается, что расширение Евросоюза может оказать негативное влияние на две крупнейшие сферы бюджета ЕС — общую сельскохозяйственную политику (ОСП) и политику сплочения.

Кулеба признал, что предположительно переговоры в области сельского хозяйства будут «сложными». В то же время, он уверен: «Если обе стороны, Украина и ЕС, будут руководствоваться видением общего процветания и безопасности, то мы найдем ответы на вопросы и найдем правильный баланс».

УНІАН По материалам:

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