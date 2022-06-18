Культовый Volkswagen «жук» вернут в производство и будут продавать за $600 тысяч (фото) — Finance.ua
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Культовый Volkswagen «жук» вернут в производство и будут продавать за $600 тысяч (фото)

Сегодня 22:01Технологии&Авто
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Культовый Volkswagen «жук» вернут в производство и будут продавать за $600 тысяч (фото)Культовый Volkswagen «жук» вернут в производство и будут продавать за $600 тысяч (фото)
Легендарный Volkswagen Beetle возвращается в новом образе. Компания Milivie GmbH из Лейпцига решила превратить массовый Жук в настоящий спорткар и продавать его по баснословной цене в 600 тысяч долларов. Подробности проекта раскрыли на странице Milivie в Instagram.
Всего планируют выпустить 22 Milivie 1 (именно так назвали авто). Цифру выбрали не зря, ведь произведено почти 22 миллиона Volkswagen Beetle. Первые машины доставят клиентам в июле 2023 года.
За основу берется оригинальный VW Beetle 1303 1970-х годов выпуска. От него остался только кузов, хотя и его усилили. Автомобиль получил светодиодную оптику, выдвижные дверные ручки и заостренный задний спойлер. Крылья расширены, чтобы поместить 19-дюймовые колеса.
Культовый Volkswagen «жук» вернут в производство и будут продавать за $600 тысяч (фото)
Салон Volkswagen Beetle полностью переделан. В отделке использованы кожа и карбон, а на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Комплектация включает кондиционер, парктроник, беспроводную зарядку смартфонов, мощную акустику, датчики света и дождя.
Двигатель Milivie 1 полностью новый: он оппозитный, карбюраторный и четырехцилиндровый, как у оригинального Жука, но его объем больше — 2,3 л. Мощность не указывают, но известно, что она превысит 150 л.с. В паре с мотором работает 4-ступенчатая автоматическая КПП от Porsche 911 1989 года.
Культовый Volkswagen «жук» вернут в производство и будут продавать за $600 тысяч (фото)
Кроме того, тюнинг Volkswagen Beetle включает установку независимой двухрычажной подвески с регулируемыми амортизаторами. Замедляют авто дисковые тормоза диаметром 343 мм.
По материалам: Фокус
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