Культовый столетний Bugatti вернули в производство в новом формате (фото) — Finance.ua

Культовый столетний Bugatti вернули в производство в новом формате (фото) 21.05.2024, 01:58 — Технологии&Авто

Культовый столетний Bugatti вернули в производство в новом формате (фото)

Электромобиль Bugatti Baby II получил версию Type 35 Centenary Edition. Всего выпустили шесть таких авто. Их подробности раскрыли на официальном сайте Bugatti.

Новая версия посвящена столетию гоночного дебюта легендарного Bugatti Type 35 на Гран-при Лиона во Франции. Именно с этих соревнований началась карьера модели, которая выиграла 2500 гонок за 10 лет и стала самым успешным гоночным авто всех времен и народов.

Bugatti Baby II, как известно, является уменьшенной (75% оригинала) копией Type 35. Электромобиль разработали вместе с компанией Light Car Company, специализирующейся на подобных клонах известных авто.

Новый Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition окрашен в точно такой же цвет, как и болиды в гонках 1924 года. Кроме того, на авто нанесены гоночные номера, под которыми выступали Bugatti Type 35. В отделке салона использованы кожа, дерево и латунь.

Спорткар оснащен электромотором мощностью 13,5 л. Он разгоняется до 70 км/ч, а аккумуляторная батарея на 2,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода 50 км. Bugatti Baby II получил регулируемые амортизаторы и самоблокирующийся дифференциал.

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Фокус По материалам:

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