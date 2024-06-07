Культовый Mercedes-Benz 190 возвращают в производство — Finance.ua
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Культовый Mercedes-Benz 190 возвращают в производство

Технологии&Авто
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Культовый Mercedes-Benz 190 возвращают в производство
Культовый Mercedes-Benz 190 возвращают в производство
Знаменитый Mercedes-Benz 190 будет возвращен в производство. Первый экземпляр новой модели будет продан в Германии на аукционе RM Sotheby’s, а его стартовая цена составит 700 000 евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Культовый Mercedes-Benz 190 возвращают в производство
Столь высокая цена Mercedes 190 обусловлена ​​тем, что возродить решили не стандартную модель, а заряженный вариант Evolution II. К тому же изготовят только 100 таких авто.

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Проект претворяет в жизнь компания HWA. Дизайн Mercedes 190E Evolution II был воспроизведен до мельчайших деталей — седан имеет массивный обвес и большое антикрыло. Впрочем, оптика и колесные диски современного автомобиля. Масса авто составит 1350 кг.
Культовый Mercedes-Benz 190 возвращают в производство
Кроме того, для современного Mercedes 190E Evo II готовят совершенно новый 3,0-литровый V6 компрессор. Его предложат в двух версиях — на 443 и 490 сил. Пиковый крутящий момент составит 550 Нм.
Также Mercedes-Benz 190 получит 6-ступенчатую механическую КПП, полностью новую подвеску и увеличенный тормоз диаметром 380 мм спереди и 360 мм сзади.
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По материалам:
Фокус
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