Культовую модель Fiat превратят в электрокар (фото) — Finance.ua

Культовую модель Fiat превратят в электрокар (фото) 05.04.2023, 01:06 — Фондовый рынок

Культовую модель Fiat превратят в электрокар (фото)

В сеть попали первые рендеры нового Fiat 600. Известную модель возродят в формате компактного кроссовера с электрической силовой установкой.

Как передает AMPERCAR.com , об этом сообщает сайт L’argus.

Новинку представят в июле текущего года. Производство кроссовера наладят на предприятии в польском городе Тыхи, где недавно начали выпускать электрический Jeep Avenger.

Возрожденный Fiat 600 будет иметь много общего с Avenger — будет построен на той же платформе eCMP. Также у американского собрата позаимствуют и электрическую установку. Речь идет о 156-сильном моторе и батарее на 54 кВт∙ч. Запас хода Фиата составит около 400 км.

Кроме того, будут доступны и версии с ДВС. В частности, автомобиль получит 1,2-литровые турбомоторы на 100 и 136 лошадиных сил, причем в последнем случае будет установлена 48-вольтная «мягкая» гибридная установка.

Напомним, оригинальный Fiat 600 — городской заднемоторный автомобиль итальянского автопроизводителя Фиат, производившийся с 1955 по 1969 год. Автомобиль стал прототипом для ЗАЗ-965 «Запорожец».

Ampercar По материалам:

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