Культовую модель Fiat превратят в электрокар (фото) — Finance.ua
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Культовую модель Fiat превратят в электрокар (фото)

Фондовый рынок
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Культовую модель Fiat превратят в электрокар (фото)
Культовую модель Fiat превратят в электрокар (фото)
В сеть попали первые рендеры нового Fiat 600. Известную модель возродят в формате компактного кроссовера с электрической силовой установкой.
Как передает AMPERCAR.com, об этом сообщает сайт L’argus.
Новинку представят в июле текущего года. Производство кроссовера наладят на предприятии в польском городе Тыхи, где недавно начали выпускать электрический Jeep Avenger.
Возрожденный Fiat 600 будет иметь много общего с Avenger — будет построен на той же платформе eCMP. Также у американского собрата позаимствуют и электрическую установку. Речь идет о 156-сильном моторе и батарее на 54 кВт∙ч. Запас хода Фиата составит около 400 км.
Кроме того, будут доступны и версии с ДВС. В частности, автомобиль получит 1,2-литровые турбомоторы на 100 и 136 лошадиных сил, причем в последнем случае будет установлена 48-вольтная «мягкая» гибридная установка.
Напомним, оригинальный Fiat 600 — городской заднемоторный автомобиль итальянского автопроизводителя Фиат, производившийся с 1955 по 1969 год. Автомобиль стал прототипом для ЗАЗ-965 «Запорожец».
По материалам:
Ampercar
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