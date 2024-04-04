Куда вложить средства: лучшие инвестиционные предложения в Украине (FinAwards) — Finance.ua

Куда вложить средства: лучшие инвестиционные предложения в Украине (FinAwards) Сегодня 15:02 — Личные финансы

Куда вложить средства: лучшие инвестиционные предложения в Украине (FinAwards)

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и самых эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

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В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучшее инвестиционное предложение

Все больше украинцев задумываются о том, как откладывать деньги и заставлять их работать на себя. Тема инвестирования становится все ближе для каждого, кто заботится о своем будущем.

Однако инвестиционных возможностей существует множество. Во что лучше вложить средства в Украине?

В ходе FinAwards определили лидеров в номинации «Лучшее инвестиционное предложение». По этому направлению награждали финансовые продукты и компании, которые предоставляют выгодные инвестиционные предложения, обеспечивая клиентам высокий уровень прибыли и безопасности.

Первое место заняло ООО «Инвестиционный капитал Украина» — ICU, предоставляющее возможность инвестировать в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или Негосударственный пенсионный фонд «Династия». предоставляющее возможность инвестировать в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или Негосударственный пенсионный фонд «Династия».

Руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко с наградой на FinAwards-2024

Что касается ОВГЗ:

минимально можно приобрести 1 облигацию, цены облигаций близки к 1000 гривен/долларов/евро;

прибыльность: На сегодняшний день ставки по облигациям внутреннего государственного займа колеблются в пределах 13−19,5% в гривне;

дивиденды: Купонный доход выплачивается на депозитарный счет инвестора каждые 3 месяца по графику, прописанному в Проспекте эмиссии;

комиссии за управление/сопровождение отсутствуют.

НПФ «Династия»:

рекомендованный срок инвестирования — от 5 лет;

минимальная сумма — от 1 грн.;

доходность 21,3% годовых — 2023; 19% (годовых) 2014−2023 (10 лет);

комиссии за управление/сопровождение: 1% управления активами; 0,75% администрирование; 0,2% хранение (за год от активов).

Второе место в номинации заняла компания ZemInvest. Это сервис земельных инвестиций, сопровождающий процессы, связанные с инвестицией и предоставляющий полное сопровождение сделок. Это сервис земельных инвестиций, сопровождающий процессы, связанные с инвестицией и предоставляющий полное сопровождение сделок.

Рекомендованный срок инвестирования — от 4 лет;

минимальная сумма — от 170 тыс. грн;

доходность: от 20%/год. Гарантированная капитализация — 8%/год. Пассивный доход — от 5 до 8%/год;

дивиденды: выплата пассивного дохода в виде аренды поступает ежегодно на р/с инвестора в безналичной форме;

комиссии за управление/сопровождение:

— 6% от суммы инвестиции (за предоставленные услуги по подбору земельных участков и подготовке документов для сделки купли-продажи);

— 15% от разницы первоочередной суммы инвестиции и рыночной стоимости актива на момент окончания договора управления (оплачивается при выходе клиента из инвестиции).



Третье место — Inzhur. Это первая украинская REIT-компания, объединяющая совладельцев для инвестирования и владения крупной, прибыльной недвижимостью. Это первая украинская REIT-компания, объединяющая совладельцев для инвестирования и владения крупной, прибыльной недвижимостью.

Минимальная сумма: Inzhur Ocean — минимальная сумма инвестиции от 4 тыс. грн. Inzhur Supermarket — минимальная сумма инвестиции — 122 инвестиционных сертификата — 122 тыс. грн (по номинальной стоимости);

доходность: Inzhur Ocean — прогнозируемая средняя доходность фонда через 10 лет после приватизации — 20% годовых в долларах США (доход будет формироваться от аренды). Inzhur Supermarket — прогнозируемая доходность 9,5% годовых в $;

дивиденды: выплата дивидендов производится ежемесячно, % доходности зависит от выбранного Фонда;

комиссии за управление/сопровождение: за свои услуги Inzhur получает вознаграждение — процент от стоимости активов в управлении.

Лучший образовательный проект в инвестициях

Кроме того, во время FinAwards были вручены и награды в номинации «Лучший образовательный проект в инвестициях». Здесь награждали компанию, предоставляющую инновационные образовательные программы в сфере инвестиций, способствуя повышению финансовой грамотности.

проекту Binance. Вот чем он может похвастаться: Пальму первенства вручилиВот чем он может похвастаться:

количество доступных курсов: 6;

формат обучения: онлайн — уроки в записи;



стоимость обучения: бесплатно;

домашние задания и проверка знаний: в конце каждого модуля на пользовательском курсе ждет тест. После прохождения всех шести курсов можно получить NFT-сертификат.

школе финансов Юлии Баткаловой BY finance . Что нужно знать о проекте: Серебро в номинации досталосьЧто нужно знать о проекте:

количество доступных курсов: 1;

формат обучения: видеоуроки и онлайн вебинары;



стоимость обучения: от 310 $ до 1170 $;

домашние задания и проверка знаний: студенты тарифа Стандарт + и Премиум добавляются в чат-бот, где они могут задавать любые вопросы, возникающие при обучении и просмотре видеоматериала, сбрасывать выполненные домашние задания для проверки куратором или автором курса и получать ответ. Уроки открываются после проверки домашнего задания.

Учебный центр YouControl Academy: А бронзу получил

количество доступных курсов: 10;

формат обучения: онлайн — уроки в записи;



стоимость обучения: бесплатно;

домашние задания и проверка знаний: после последнего урока в выбранном курсе каждому предоставляется возможность пройти финальное тестирование. Если правильных ответов более 80%, для учащегося автоматически формируется сертификат.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.

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