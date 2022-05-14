Куда украинцам инвестировать во время войны, и как защитить свои резервы — Finance.ua
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Куда украинцам инвестировать во время войны, и как защитить свои резервы

Сегодня 11:00Личные финансы
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Инвестиции — это риск. В конце концов жизнь — тоже риск, а как мы видим из последних событий, риск войны — это серьезнее, чем любые финансовые проблемы.
Какие инструменты доступны украинским инвесторам, и как сохранить средства даже во времена изменений — рассказал бизнес-аналитик, автор YouTube проекта «Зажги цели» и инвестор Роман Кошовский во время конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление».
В целом, ландшафт для инвесторов во время полномасштабного вторжения россии значительно изменился. Единственной константой являются изменения, и украинцы вполне почувствовали значение этого выражения на себе.

Наибольшие изменения военного времени:

  • SWIFT для инвест-переводов за границу не работает;
  • онлайн купить валюту физлица не могут (однако разрешили покупку наличных денег в банках);
  • лимиты на снятие со счетов и переводы, включая платежные системы и р2р-переводы;
  • лучше максимально рассчитываться безналично, но иметь определенный запас кэша «на всякий случай»;
  • через границу без декларирования можно перевозить до 10 тыс. евро на человека;
  • депозиты и текущие счета поддерживают финансовую систему в относительной стабильности;
  • войско дает отпор врагу, а население может его поддержать через покупку военных облигаций.
«Глядя на эти изменения, пассивные инвесторы с долгосрочными вкладами с одной стороны пытаются продолжать инвестировать и не отходить от своего плана, а с другой — подвергаются влиянию регуляторных ограничений и изменений в среде. В зависимости от того, насколько структурирован ваш инвестиционный портфель и как правильно вы подходили к его формированию до полномасштабной войны, вы пожинаете плоды», — сообщил эксперт.

Депозиты, карточные и текущие счета: варианты, тенденции, предложения

Правильный подход к инвестированию, по словам специалиста, постепенно идет через намерения и цели, через планирование, и только тогда приходит очередь подбора инвестиций. Украинские инвесторы, как утверждает Кошовский, часто сразу переходят к третьему шагу, из-за чего их портфель выглядит как «накопление всего сразу» и не является сбалансированным.
Куда украинцам инвестировать во время войны, и как защитить свои резервы
«Война изменяет ландшафт для инвестора. Мы видим эффект home-country bias, когда сосредоточенность украинского инвестора только на отечественных активах сыграла против него. Надо смотреть на вещи реально и понимать, что нынешняя среда изменчива. Поэтому где-то ваши активы могли быть „подгоревшими“ физически или условно, но важно смотреть и в левый сектор, обведенный на изображении. Поэтому один из уроков для инвестора — правильная диверсификация портфеля — с хорошим патриотизмом, но без слепой веры в какой-то один универсальный инструмент», — подчеркнул Кошовский.
При выборе инвестиций эксперт предлагает смотреть на следующие ключевые векторы:
  • ресурс: как инвестор лицо должно позаботиться о своей покупательной способности: поддержать себя и свою семью на ближайший период, позаботиться об образовании, используя, в том числе, и бесплатные ресурсы;
  • инвестиции в победу: это то, что приближает украинцев и Украину к нормальной жизни. Речь идет о донатах и поддержке армии, уплате налогов, волонтерстве и другой локальной помощи, поддержке бизнеса в регионе (если есть возможность — с привлечением иностранцев).
Куда украинцам инвестировать во время войны, и как защитить свои резервы

Варианты инвестиций для украинцев во время войны:

  • депозиты (100% гарантия возврата вкладов);
  • военные ОВГЗ (11% в гривне и 3,7% в долларах, без налогов по упрощенной процедуре);
  • реинвест купонов по ОВГЗ или их иное целевое применение;
  • евробонды — высокий порог входа, также следует понимать нюансы и риски этих инвестиций;
  • бизнес-инициативы с упором на возможности и локацию (сейчас — заход, впоследствии — вливание и инвестиции на восстановление);
  • недвижимость — высокие риски, следует обдумать целесообразность и срочность, а также диверсифицировать по регионам;
  • мировой фондовый рынок и активы за пределами Украины;
  • криптофонды и криптоактивы — в зависимости от целей и толерантности к риску.
«Мне очень нравится концепция стоицизма и фраза „И это пройдет“. Действительно, следует понимать, что все проходит. Сейчас в это трудно поверить, однако Украина восстановится, и мы будем на новых вершинах развития. Но кризисы были и будут. К примеру, за 150 лет американский рынок ощутил на себе 18 заметных кризисов, сопровождавшихся рецессией», — говорит эксперт.

Важно сохранять покупательную способность

По словам эксперта, при высокой оценке рынка акций инвестор может ожидать более низкой реальной доходности в ближайшем будущем. Однако на долгосрочных отрезках больше шансов получить реальные положительные доходы.
Куда украинцам инвестировать во время войны, и как защитить свои резервы
Если инвестор вкладывает на 5-7-10-15 лет, то все возможные комбинации переходят в «плюсовую» сторону. Это значит, что инвестор может ожидать в среднем 5-10% в год при условии, что он будет докупать акции при разных условиях", — советует Кошовский.
На что обращать внимание, если хотите сохранить деньги:
  • меньше слушать «гуру» — больше смотреть на свою ситуацию и следовать плану. Если плана нет — начинать его формировать;
  • увеличивать резервный фонд и диверсифицировать его;
  • инвестировать в победу и диверсифицированно — в Украину, в себя и в мир;
  • разные корзины — лучше, чем одна (это касается и валюты, и активов, и стран);
  • риск ничегонеделания часто выше действенности в определенном направлении;
  • стоит настроиться на то, что инвестиции — это марафон, а не спринт.
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По материалам: Finance.ua
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