Куда украинцам инвестировать во время войны, и как защитить свои резервы — Finance.ua

В целом, ландшафт для инвесторов во время полномасштабного вторжения россии значительно изменился. Единственной константой являются изменения, и украинцы вполне почувствовали значение этого выражения на себе.
Наибольшие изменения военного времени:
SWIFT для инвест-переводов за границу не работает;
онлайн купить валюту физлица не могут (однако разрешили покупку наличных денег в банках);
лимиты на снятие со счетов и переводы, включая платежные системы и р2р-переводы;
лучше максимально рассчитываться безналично, но иметь определенный запас кэша «на всякий случай»;
через границу без декларирования можно перевозить до 10 тыс. евро на человека;
депозиты и текущие счета поддерживают финансовую систему в относительной стабильности;
войско дает отпор врагу, а население может его поддержать через покупку военных облигаций.
«Глядя на эти изменения, пассивные инвесторы с долгосрочными вкладами с одной стороны пытаются продолжать инвестировать и не отходить от своего плана, а с другой — подвергаются влиянию регуляторных ограничений и изменений в среде. В зависимости от того, насколько структурирован ваш инвестиционный портфель и как правильно вы подходили к его формированию до полномасштабной войны, вы пожинаете плоды», — сообщил эксперт.
Правильный подход к инвестированию, по словам специалиста, постепенно идет через намерения и цели, через планирование, и только тогда приходит очередь подбора инвестиций. Украинские инвесторы, как утверждает Кошовский, часто сразу переходят к третьему шагу, из-за чего их портфель выглядит как «накопление всего сразу» и не является сбалансированным.
«Война изменяет ландшафт для инвестора. Мы видим эффект home-country bias, когда сосредоточенность украинского инвестора только на отечественных активах сыграла против него. Надо смотреть на вещи реально и понимать, что нынешняя среда изменчива. Поэтому где-то ваши активы могли быть „подгоревшими“ физически или условно, но важно смотреть и в левый сектор, обведенный на изображении. Поэтому один из уроков для инвестора — правильная диверсификация портфеля — с хорошим патриотизмом, но без слепой веры в какой-то один универсальный инструмент», — подчеркнул Кошовский.
При выборе инвестиций эксперт предлагает смотреть на следующие ключевые векторы:
ресурс: как инвестор лицо должно позаботиться о своей покупательной способности: поддержать себя и свою семью на ближайший период, позаботиться об образовании, используя, в том числе, и бесплатные ресурсы;
инвестиции в победу: это то, что приближает украинцев и Украину к нормальной жизни. Речь идет о донатах и поддержке армии, уплате налогов, волонтерстве и другой локальной помощи, поддержке бизнеса в регионе (если есть возможность — с привлечением иностранцев).
Варианты инвестиций для украинцев во время войны:
депозиты (100% гарантия возврата вкладов);
военные ОВГЗ (11% в гривне и 3,7% в долларах, без налогов по упрощенной процедуре);
реинвест купонов по ОВГЗ или их иное целевое применение;
евробонды — высокий порог входа, также следует понимать нюансы и риски этих инвестиций;
бизнес-инициативы с упором на возможности и локацию (сейчас — заход, впоследствии — вливание и инвестиции на восстановление);
недвижимость — высокие риски, следует обдумать целесообразность и срочность, а также диверсифицировать по регионам;
мировой фондовый рынок и активы за пределами Украины;
криптофонды и криптоактивы — в зависимости от целей и толерантности к риску.
«Мне очень нравится концепция стоицизма и фраза „И это пройдет“. Действительно, следует понимать, что все проходит. Сейчас в это трудно поверить, однако Украина восстановится, и мы будем на новых вершинах развития. Но кризисы были и будут. К примеру, за 150 лет американский рынок ощутил на себе 18 заметных кризисов, сопровождавшихся рецессией», — говорит эксперт.
Важно сохранять покупательную способность
По словам эксперта, при высокой оценке рынка акций инвестор может ожидать более низкой реальной доходности в ближайшем будущем. Однако на долгосрочных отрезках больше шансов получить реальные положительные доходы.
Если инвестор вкладывает на 5-7-10-15 лет, то все возможные комбинации переходят в «плюсовую» сторону. Это значит, что инвестор может ожидать в среднем 5-10% в год при условии, что он будет докупать акции при разных условиях", — советует Кошовский.
На что обращать внимание, если хотите сохранить деньги:
меньше слушать «гуру» — больше смотреть на свою ситуацию и следовать плану. Если плана нет — начинать его формировать;
увеличивать резервный фонд и диверсифицировать его;
инвестировать в победу и диверсифицированно — в Украину, в себя и в мир;
разные корзины — лучше, чем одна (это касается и валюты, и активов, и стран);
риск ничегонеделания часто выше действенности в определенном направлении;
стоит настроиться на то, что инвестиции — это марафон, а не спринт.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.