Куда сейчас вкладывать средства: лучшие варианты для инвестиций — Finance.ua
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Куда сейчас вкладывать средства: лучшие варианты для инвестиций

Сегодня 10:01Личные финансы
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Для того чтобы достичь успеха в инвестициях, прежде всего, нужно понять, какова цель инвестирования. Ведь «инвестировать, чтобы инвестировать» — это заранее проигрышная стратегия.
Об этом рассказал инвестор, предприниматель и CIO Multy Invest Михаил Пацан во время бесплатного вебинара «Фондовый рынок Украины в условиях военного положения: „спасательный круг“ или „балласт“ для страны и граждан».
Эксперт поделился несколькими вариантами для инвестиций — рассказываем о них от наименее рисковых до наиболее рисковых.

Наличные — это тоже инвестиция

По словам эксперта, наименее рисковый вариант — просто держать кэш в денежных единицах — гривне, долларе или евро. Однако помните, что все средства могут терять свою ценность — это называется инфляция.
"Большинство людей всегда хранило средства в долларах, потому что доллар менее обезценивался — считается, что средняя инфляция доллара составляет 2,5% за последние почти 15 лет.
Но есть проблемы с цепочками поставки и, соответственно, растут цены на товары. Поэтому считается, что инфляция в долларах уже составила более 7%. Финансисты заявляют, что в дальнейшем инфляция будет только расти и может достичь 10%. Это значит, что даже доллар сейчас обесценивается. Поэтому хранить деньги в наличной форме сейчас не очень выгодно", — посоветовал Михаил Пацан.

ОВГЗ или депозит — что выгоднее?

Если есть деньги в гривне, сейчас можно рассматривать варианты инвестиций в военные облигации или депозиты в банках. Последние имеют свой недостаток — это налоги, которые вычитаются: 18% — налог на доходы физических лиц и 1,5% — военный сбор. Поэтому доходность депозитов уменьшается — в среднем это 6-7% в зависимости от банка.
В то же время, по военным облигациям налоги не взимаются и 100% гарантируются государством. А доходность по ним составляет около 10% годовых для облигаций с выпуском на 2 месяца и 11% для годовых облигаций.
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«Но не стоит забывать, что когда банки привлекают депозиты, они таким образом поддерживают свою жизнеспособность. Я думаю, что в будущем ставки по депозитам значительно возрастут», — спрогнозировал финансист.

Как вывезти валюту за границу

Для того чтобы вывезти личные средства за границу, есть два варианта.
Первый — если вы самостоятельно выезжаете за границу (сейчас это больше касается женщин), то можете вывезти до 10 тыс. долларов без подтверждения доходов. Если эта сумма больше — придется декларировать их и объяснять пограничникам, откуда эти доходы были взяты.
Соответственно, определенную сумму можно вывезти за границу и открыть счет в банке или в платежной системе. Дальше ими можно будет пополнять свой брокерский счет.
Другой вариант — перевод на крипторасчета и покупка стейблкойна USDT. Можно скачать подходящее приложение и купить через платежную систему USDT на сумму до 100 тыс. грн в месяц.
Таким образом, вы переводите средства в криптовалюту и получаете доллары, которыми можно рассчитываться или просто держать их как сбережения.
«Отдельно хочу выделить криптовалюты, ведь недавно был принят соответствующий законопроект, которым они были легализованы. Поэтому я думаю, что этот год пройдет в Украине под эгидой инвестиций в военные облигации и криптовалюты», — отметил Пацан.
Однако стоит отметить, что для инвестиций нужно выбирать стабильные криптовалюты.
В целом, по словам эксперта, в крипте считается, что Bitcoin — это цифровое золото, а Ethereum — это цифровая нефть.

То есть если вы хотите низкорисковый портфель в крипте, то это 50% — Bitcoin, 50% — Ethereum. Такой портфель сравним со стандартным портфелем на рынке капиталов — 50% акций, 50% облигаций. Именно такое сочетание считается сбалансированным портфелем.
При этом следует помнить, что добавление другой крипты в инвестиционный портфель придает больше риска.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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