Куда обращаться, если не зачислили пособие в 6500 грн — Finance.ua
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Куда обращаться, если не зачислили пособие в 6500 грн

Сегодня 09:14Личные финансы
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Как известно, некоторые украинцы имеют право получить пособие от государства на сумму 6500 грн. Вместе с тем не всем средства были зачислены.
Сперва следует напомнить, кому доступно такое пособие от государства.
Выплата предоставляется застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и физическим лицам — предпринимателям, страхователи которых одновременно отвечают следующим признакам:
  • состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Украины по представлению ГСЧС;
  • предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 г. или годовую отчетность за 2021 год;
  • не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.
Требования к получению выплаты описаны в постановлении КМУ № 199 от 04 марта 2022 года.
После оформления услуги заявление проходит дополнительную проверку на соответствие выполнения условий. Если вы отвечаете условиям, то денежные средства засчитываются в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки.

Куда обращаться, если деньги не выплатили

В то же время, «Дія» — всего лишь технический администратор услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины.
«Дія является техническим администратором услуги. Мы только отображаем ту информацию, которую транслирует нам распорядитель средств», — подчеркнули в «Дії».
Поэтому по вопросу сроков и условий зачисления советуем обратиться в Минэкономики по номеру 044 253 61 36 или оставить форму обратной связи.
Они работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Судебно-юридична газета
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