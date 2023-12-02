Куда клиенты ПриватБанка чаще всего заказывают доставку карт: как заказать — Finance.ua

Куда клиенты ПриватБанка чаще всего заказывают доставку карт: как заказать Сегодня 17:35 — Фондовый рынок

Куда клиенты ПриватБанка чаще всего заказывают доставку карт: как заказать

23 100 тыс. карт, из которых уже доставлено более 20 807 тыс. В октябре ПриватБанк запустил услугу доставки карт за границу. С тех пор клиенты ПриватБанка заказали

Об этом пишет пресс-служба ПриватБанка.

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Куда заказывают

По статистике банка более половины — 56% карт заказывается клиентами с доставкой в ​​Польшу.

Почти треть (27,9%) карт банка доставляется новой почтой в Германию.

в ТОП-3 стран, куда чаще всего едут карты ПриватБанка, Чехия с 7,5% доставок.

Возраст клиентов

Чаще всего заказывают доставку карт ПриватБанка за границу женщины — 67,3%, заказы от мужчин составляют чуть более трети. Активнее всех пользуется возможностью доставки карт за границу молодежь — почти 40% карт банка уже получили клиенты в возрасте от 18 до 35 лет.

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Каждый третий заказ доставки карт делают украинцы от 36 до 45 лет, активными получателями карт являются и клиенты старшего поколения — почти 8% заказов банк получил от украинцев старше 65 лет.

Напомним, что с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт , что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

Цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту с доставкой по всей Украине и за границу.

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Справка Finance.ua:

Получить карту ПриватБанка можно через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

До конца января 2024 года доставка карт ПриватБанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной.

С начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных. При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет-магазинах цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту с доставкой по всей Украине и за границу.

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