Куда клиенты ПриватБанка чаще всего заказывают доставку карт: как заказать — Finance.ua
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Куда клиенты ПриватБанка чаще всего заказывают доставку карт: как заказать

Фондовый рынок
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Куда клиенты ПриватБанка чаще всего заказывают доставку карт: как заказать
Куда клиенты ПриватБанка чаще всего заказывают доставку карт: как заказать
В октябре ПриватБанк запустил услугу доставки карт за границу. С тех пор клиенты ПриватБанка заказали 23 100 тыс. карт, из которых уже доставлено более 20 807 тыс.
Об этом пишет пресс-служба ПриватБанка.
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Куда заказывают

По статистике банка более половины — 56% карт заказывается клиентами с доставкой в ​​Польшу.
  • Почти треть (27,9%) карт банка доставляется новой почтой в Германию.
  • в ТОП-3 стран, куда чаще всего едут карты ПриватБанка, Чехия с 7,5% доставок.
Возраст клиентов
Чаще всего заказывают доставку карт ПриватБанка за границу женщины — 67,3%, заказы от мужчин составляют чуть более трети. Активнее всех пользуется возможностью доставки карт за границу молодежь — почти 40% карт банка уже получили клиенты в возрасте от 18 до 35 лет.
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Каждый третий заказ доставки карт делают украинцы от 36 до 45 лет, активными получателями карт являются и клиенты старшего поколения — почти 8% заказов банк получил от украинцев старше 65 лет.
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Напомним, что с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.
Цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту с доставкой по всей Украине и за границу.
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Справка Finance.ua:

  • Получить карту ПриватБанка можно через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.
  • До конца января 2024 года доставка карт ПриватБанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной.
С начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных. При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет-магазинах цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту с доставкой по всей Украине и за границу.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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