ПриватБанк не вернут Боголюбову: Хозяйственный суд подтвердил законность национализации — Finance.ua

ПриватБанк не вернут Боголюбову: Хозяйственный суд подтвердил законность национализации Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

27 ноября Хозяйственный суд города Киева закрыл дело (910/15 737/20) по иску Геннадия Боголюбова о признании недействительными сделок в рамках национализации ПриватБанка в 2016 году и подтвердил законодательно установленную невозможность отмены решений, принятых при национализации ПриватБанка, и возвращение.

Дело рассматривалось с 2020 года.

«В данном деле Г. Боголюбов, бывший владелец ПриватБанка, пытался истребовать акции национализированного Приватбанка в свою собственность. Суд, неукоснительно соблюдая предписания закона, закрыл производство по данному делу, как того и требует Закон № 590. Безусловно, это победа правосудия и Государства как единственного акционера Банка», — сказал адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенков.

При рассмотрении дела суд учел практику Большой Палаты Верховного Суда по делу Александра Дубилета и на основании Закона № 590 наконец закрыл производство по данному делу относительно национализации ПриватБанка.

В соответствии с предписаниями данного закона производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами ПриватБанка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов.

Напомним, 15 ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд также подтвердил законодательно установленную невозможность отмены решений, принятых государственными органами при национализации ПриватБанка, и возвращение акций банка бывшим собственникам, отменив незаконное решение суда первой инстанции и закрыв соответствующее производство по административному иску.

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