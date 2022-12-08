Куда инвестировать в 2023 году: кейсы, советы и прогнозы от экспертов на конференции «Жить на проценты» — Finance.ua

Куда инвестировать в 2023 году: кейсы, советы и прогнозы от экспертов на конференции «Жить на проценты» Сегодня 10:21 — Фондовый рынок

Куда инвестировать в 2023 году: кейсы, советы и прогнозы от экспертов на конференции «Жить на проценты»

Хотите знать, куда инвестировать в 2023 году, понимать, почему одни рынки падают, а другие растут? Хотите узнать, каким будет курс доллара и какую валюту покупать лучше, а также узнать макроэкономический прогноз на 2023 год? Тогда рекомендуем посмотреть дискуссию конференции Жить на проценты — «Куда инвестируют успешные инвесторы. Прогнозы на 2023 год».

Среди участников дискуссии эксперты с многолетним опытом инвестирования, аналитики и практики:

📌 Томаш Фиала — генеральный директор (CEO) украинской инвестиционной компании «Dragon Capital»;

📌 Виктор Сизоненко — основатель хедж-фонда Raisen;

📌 Григорий Овчаренко — управляющий активами группы ICU;

📌 Евгений Дубогрыз — банковский эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Ukraine;

📌 Дмитрий Карпиловский — фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб;

Модератор дискуссии:

📌 Алексей Козырев — финансовый эксперт minfin.com.ua

На конференции будем обсуждать следующие темы:

🔹 Что с текущими инвестициями в ОВГЗ, фондовый рынок, недвижимость.

🔹 От каких активов следует избавиться, что докупить.

🔹 Куда сейчас инвестировать? Какие гарантии сохранности средств.

🔹 Какие инвестиции и бизнесы будут актуальны после войны.

🔹 Как составить свой инвест портфель.

🔹 Диверсификация: раскладываем «яйца» в разные корзины.

🔹 Неожиданные ниши, которые могут принести сверхприбыли в перспективе ближайших 10 лет.

🔹 Прогноз курса валют, стоимости золота.

Кроме того, на конференции вас ожидают интересные доклады.

Алина Шух, финансовая советница, соучредитель SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике выступит с темой «Инвестиции в стиле спортивных чемпионов», расскажет о том:

Куда спортсмены девают свои деньги.

Ошибки и хаотические инвестиции инвестора.



Как научиться инвестировать и спокойно спать?



Почему цели — необходимая составляющая успеха в инвестициях.



Что такое финансовый план и как его составить



Любомир Остапив, известный украинский финансист, основатель социального проекта «Семейный бюджет», партнер iPlan.ua, раскроет тему «Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей». Из доклада вы узнаете:

Зачем детям откладывать средства и как это стимулировать.

Настольные игры как инструмент развития денежной грамотности.



Поучительная история о приключениях Буратино.



Как по аналогии объяснить детям об инвестировании.



Настоящие кейсы и истории родителей.



Марк Марченко, основатель, СЕО Sensar Development раскроет тему «Доход от инвестиций в недвижимость во время войны. Реальность или сказка?». В своем докладе Марк раскроет следующие темы:

Война. Бизнес. Инвестиции.

Релокейт как спасительный круг во время войны.

Статистика рынка недвижимости во время войны.

Smart Сoliving — концепт инвестиционной прибыли.

Услуги девелопера для удержания инвесторов.

Инвестиционная прибыль с недвижимости — реальность настоящего.

О финансовой дисциплине и как быстро развить в себе привычки рациональных затрат, накопления, инвестирования и приумножения расскажет Роберт Ли — инвестор-практик с опытом работы в финансовой сфере более 8 лет, сертифицированный специалист Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины по направлению «Торговля ценными бумагами».

Дмитрий Карпиловский, фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб выступит с темой «Как потерять все. ТОП-10 инвестиционных ошибок». Он из собственного опыта расскажет о:

Громкие провалы инвесторов 2022 года.

Почему падают безопасные активы?



Как кризис ликвидности убивает активы.



Почему принцип too big to fail не работает?



Как экономика ожиданий превратилась в «понциномику».



ТОП-10 ошибок инвесторов.



Советы по риск-менеджменту во время войны.



Партнерами конференции выступают:

Твоє Коло — компания, которая помогаем украинцам просто и выгодно инвестировать в землю.

14-летний опыт в земельных отношениях;

авторская методика оценки инвест-привлекательности земли;



полностью пассивные инвестиции для клиентов компании.

Zeminvest — это сервис безрисковых земельных инвестиций, который помогает украинцам выгодно инвестировать в землю сельскохозяйственного назначения и стабильно получать от 16% годовых.

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