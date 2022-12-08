Куда инвестировать в 2023 году: кейсы, советы и прогнозы от экспертов на конференции «Жить на проценты» — Finance.ua
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Куда инвестировать в 2023 году: кейсы, советы и прогнозы от экспертов на конференции «Жить на проценты»

Фондовый рынок
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Куда инвестировать в 2023 году: кейсы, советы и прогнозы от экспертов на конференции «Жить на проценты»
Куда инвестировать в 2023 году: кейсы, советы и прогнозы от экспертов на конференции «Жить на проценты»
Хотите знать, куда инвестировать в 2023 году, понимать, почему одни рынки падают, а другие растут? Хотите узнать, каким будет курс доллара и какую валюту покупать лучше, а также узнать макроэкономический прогноз на 2023 год? Тогда рекомендуем посмотреть дискуссию конференции Жить на проценты — «Куда инвестируют успешные инвесторы. Прогнозы на 2023 год».

Среди участников дискуссии эксперты с многолетним опытом инвестирования, аналитики и практики:

📌 Томаш Фиала — генеральный директор (CEO) украинской инвестиционной компании «Dragon Capital»;
📌 Виктор Сизоненко — основатель хедж-фонда Raisen;
📌 Григорий Овчаренко — управляющий активами группы ICU;
📌 Евгений Дубогрыз — банковский эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Ukraine;
📌 Дмитрий Карпиловский — фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб;

Модератор дискуссии:

📌 Алексей Козырев — финансовый эксперт minfin.com.ua
Куда инвестировать в 2023 году: кейсы, советы и прогнозы от экспертов на конференции «Жить на проценты»

На конференции будем обсуждать следующие темы:

🔹 Что с текущими инвестициями в ОВГЗ, фондовый рынок, недвижимость.
🔹 От каких активов следует избавиться, что докупить.
🔹 Куда сейчас инвестировать? Какие гарантии сохранности средств.
🔹 Какие инвестиции и бизнесы будут актуальны после войны.
🔹 Как составить свой инвест портфель.
🔹 Диверсификация: раскладываем «яйца» в разные корзины.
🔹 Неожиданные ниши, которые могут принести сверхприбыли в перспективе ближайших 10 лет.
🔹 Прогноз курса валют, стоимости золота.
Кроме того, на конференции вас ожидают интересные доклады.
Алина Шух, финансовая советница, соучредитель SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике выступит с темой «Инвестиции в стиле спортивных чемпионов», расскажет о том:
  • Куда спортсмены девают свои деньги.
  • Ошибки и хаотические инвестиции инвестора.
  • Как научиться инвестировать и спокойно спать?
  • Почему цели — необходимая составляющая успеха в инвестициях.
  • Что такое финансовый план и как его составить
Любомир Остапив, известный украинский финансист, основатель социального проекта «Семейный бюджет», партнер iPlan.ua, раскроет тему «Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей». Из доклада вы узнаете:
  • Зачем детям откладывать средства и как это стимулировать.
  • Настольные игры как инструмент развития денежной грамотности.
  • Поучительная история о приключениях Буратино.
  • Как по аналогии объяснить детям об инвестировании.
  • Настоящие кейсы и истории родителей.
Марк Марченко, основатель, СЕО Sensar Development раскроет тему «Доход от инвестиций в недвижимость во время войны. Реальность или сказка?». В своем докладе Марк раскроет следующие темы:
  • Война. Бизнес. Инвестиции.
  • Релокейт как спасительный круг во время войны.
  • Статистика рынка недвижимости во время войны.
  • Smart Сoliving — концепт инвестиционной прибыли.
  • Услуги девелопера для удержания инвесторов.
  • Инвестиционная прибыль с недвижимости — реальность настоящего.
О финансовой дисциплине и как быстро развить в себе привычки рациональных затрат, накопления, инвестирования и приумножения расскажет Роберт Ли — инвестор-практик с опытом работы в финансовой сфере более 8 лет, сертифицированный специалист Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины по направлению «Торговля ценными бумагами».
Дмитрий Карпиловский, фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб выступит с темой «Как потерять все. ТОП-10 инвестиционных ошибок». Он из собственного опыта расскажет о:
  • Громкие провалы инвесторов 2022 года.
  • Почему падают безопасные активы?
  • Как кризис ликвидности убивает активы.
  • Почему принцип too big to fail не работает?
  • Как экономика ожиданий превратилась в «понциномику».
  • ТОП-10 ошибок инвесторов.
  • Советы по риск-менеджменту во время войны.
Партнерами конференции выступают:
Твоє Коло — компания, которая помогаем украинцам просто и выгодно инвестировать в землю.
  • 14-летний опыт в земельных отношениях;
  • авторская методика оценки инвест-привлекательности земли;
  • полностью пассивные инвестиции для клиентов компании.
Zeminvest — это сервис безрисковых земельных инвестиций, который помогает украинцам выгодно инвестировать в землю сельскохозяйственного назначения и стабильно получать от 16% годовых.

👉🏻 Детали и регистрация здесь

По материалам:
Finance.ua
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