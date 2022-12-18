Куда чаще всего ездили туристы в 2022 году: рейтинг городов — Finance.ua
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Куда чаще всего ездили туристы в 2022 году: рейтинг городов

Мир
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Куда чаще всего ездили туристы в 2022 году: рейтинг городов
Куда чаще всего ездили туристы в 2022 году: рейтинг городов
В 2022 году туристическая сфера постепенно восстанавливалась во всем мире после COVID-паузы. Аналитики назвали направления, которые путешественники выбирали чаще всего.
Как пишет CNN, аналитическая компания Euromonitor обнародовала 100 городов мира, пользовавшихся наибольшей популярностью среди туристов в 2022 году. ТОП-100 второй год подряд возглавляет столица Франции — Париж.
В этом году первые позиции достались Европе — в рейтинг вошли 40 европейских городов, а Италия (6 городов), Испания (5 городов) и Греция (4 города) стали лидерами в Западной Европе.
В то же время возглавила рейтинг второй год подряд столица Франции — Париж. Новый отчет восхваляет столицу Франции как «самое эффективное направление в мире» благодаря ее «исключительным показателям в сферах туристической политики и привлекательности, туристической инфраструктуры и эффективности туризма».
В ТОП-10 вошли 8 городов Европы. Это аналитики связывают, в первую очередь, с доступностью поездок внутри Европы, ослаблением COVID-ограничений и возобновлением международных поездок.
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«Хотя 2022 год был положительным для туристического сектора, путь к полному восстановлению после пандемии долгий, а государственная поддержка остается критически важной во всех регионах», — отметил Euromonitor.
Аналитики указывают на стремительный рост инфляции, ухудшение экономических условий и войну в Украине как факторы, способные повлиять на скорость возобновления туризма.

10 самых популярных городов мира среди туристов в 2022 году

  • Париж;
  • Дубай;
  • Амстердам;
  • Мадрид;
  • Рим;
  • Лондон;
  • Мюнхен;
  • Берлин;
  • Барселона;
  • Нью-Йорк.
В то же время, азиатский регион показал смешанные результаты на региональном уровне из-за ограничений на поездки, связанных с коронавирусом. В доковидные времена в верхней части списка преобладали азиатские направления, а лидировали Гонконг и Бангкок. Впрочем, компания отметила, что за этими направлениями следует наблюдать в 2023 году.
При составлении рейтинга учитывались шесть критериев: политика в сфере туризма, устойчивое развитие, инфраструктура, здоровье, безопасность и экономические показатели.
Кстати, удобно изучать иностранный как онлайн, так и оффлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, которая насчитывает десятки школ в Украине и во всем мире. Среди преимуществ программы: общение только на английском, что в разы ускоряет обучение, и современный формат и доступ к обучению из любой точки мира.

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По материалам:
Телеканал 24
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