Куда чаще всего ездили туристы в 2022 году: рейтинг городов — Finance.ua

Куда чаще всего ездили туристы в 2022 году: рейтинг городов Сегодня 15:21 — Мир

Куда чаще всего ездили туристы в 2022 году: рейтинг городов

В 2022 году туристическая сфера постепенно восстанавливалась во всем мире после COVID-паузы. Аналитики назвали направления, которые путешественники выбирали чаще всего.

Как пишет CNN, аналитическая компания Euromonitor обнародовала 100 городов мира, пользовавшихся наибольшей популярностью среди туристов в 2022 году. ТОП-100 второй год подряд возглавляет столица Франции — Париж.

В этом году первые позиции достались Европе — в рейтинг вошли 40 европейских городов, а Италия (6 городов), Испания (5 городов) и Греция (4 города) стали лидерами в Западной Европе.

В то же время возглавила рейтинг второй год подряд столица Франции — Париж. Новый отчет восхваляет столицу Франции как «самое эффективное направление в мире» благодаря ее «исключительным показателям в сферах туристической политики и привлекательности, туристической инфраструктуры и эффективности туризма».

В ТОП-10 вошли 8 городов Европы. Это аналитики связывают, в первую очередь, с доступностью поездок внутри Европы, ослаблением COVID-ограничений и возобновлением международных поездок.

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«Хотя 2022 год был положительным для туристического сектора, путь к полному восстановлению после пандемии долгий, а государственная поддержка остается критически важной во всех регионах», — отметил Euromonitor.

Аналитики указывают на стремительный рост инфляции, ухудшение экономических условий и войну в Украине как факторы, способные повлиять на скорость возобновления туризма.

10 самых популярных городов мира среди туристов в 2022 году

Париж;

Дубай;

Амстердам;

Мадрид;

Рим;

Лондон;



Мюнхен;



Берлин;



Барселона;

Нью-Йорк.



В то же время, азиатский регион показал смешанные результаты на региональном уровне из-за ограничений на поездки, связанных с коронавирусом. В доковидные времена в верхней части списка преобладали азиатские направления, а лидировали Гонконг и Бангкок. Впрочем, компания отметила, что за этими направлениями следует наблюдать в 2023 году.

При составлении рейтинга учитывались шесть критериев: политика в сфере туризма, устойчивое развитие, инфраструктура, здоровье, безопасность и экономические показатели.

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Телеканал 24 По материалам:

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