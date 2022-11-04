Украина вошла в рейтинг привлекательности стран для талантов — Finance.ua

Украина вошла в рейтинг привлекательности стран для талантов Сегодня 18:33

Украина вошла в рейтинг привлекательности стран для талантов

Бизнес школа INSEAD и американский исследовательский институт Portulans Institute опубликовали рейтинг привлекательности стран для талантов. Украина занял 66 строчку в списке.

Исследование является всеобъемлющим ежегодным отчетом, определяющим, как страны и города развиваются, привлекают и удерживают таланты. Это ресурс, позволяющий понять глобальную картину конкурентоспособности талантов и разработать стратегии для стимулирования своей экономики. Отчет за 2022 год включает 133 страны и 175 городов из 79 экономик во всем мире со всеми группами дохода.

Основное из рейтинга

Первое место в рейтинге заняла Швейцария. Следом за ней идут Сингапур, Дания, США, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Австралия и Британия.

Украина занимает 66 место наряду с Молдовой и Албанией. Это на две ступеньки ниже, чем в прошлогоднем рейтинге и на четыре выше двух лет назад.

Всего в списке 133 страны. На последних местах в нем Эфиопия, Конго и Чад.

Как пишут авторы исследования, Украина стала единственной страной с уровнем дохода ниже среднего, попавшей в верхнюю половину рейтинга. Остальные страны с таким доходом находятся в последней трети списка.

То есть Украина остается лучшей страной с уровнем дохода ниже среднего. Однако следует учесть, что большинство данных, использованных для расчета индекса, собирали еще до полномасштабной войны.

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