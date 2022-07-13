Кубраков о повышении тарифов УЗ: предлагаем бизнесу помочь государству — Finance.ua

Кубраков о повышении тарифов УЗ: предлагаем бизнесу помочь государству Сегодня 19:12 — Казна и Политика

Решение о повышении тарифов «Укрзализныци» на все группы грузов на 70% было принято в связи с нехваткой бюджетных ресурсов. Бизнес должен помочь государству во время войны.

Об этом в интервью рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Принимая решение о повышении тарифов, мы понимали, что у государства уже нет запасов и ресурсов. И при всем уважении к бизнесу, который недоволен и угрожает остановить какие-то предприятия, мы понимаем, что у бизнеса был суперуспешный прошлый год. И, наверное, условные 50 млн долларов, на которые до конца года у них возрастут расходы, не приведут к катастрофическим последствиям», — сказал он.

По его словам, «Укрзализныце» не хватает в месяц несколько миллиардов гривен. Государство со своей стороны в первые месяцы поддержало, но Минфину все сложнее и сложнее финансировать расходы на армию, войну и социальные выплаты. «И мы понимаем, что пока нет перспектив, что ситуация как-то улучшится», — отметил министр.

«И, наверное, на данном этапе это правильно, это будет их вклад, в том числе в развитие экономики, поддержку государства и армии. В любом случае мы не должны допустить, что железная дорога остановится или что мы будем забирать из финансирования армии. Мы этого не хотим делать, мы предлагаем бизнесу немного поучаствовать и помочь государству», — заявил Кубраков.

При этом он отметил, что тарифы на грузоперевозки, если сравнить, например, с Польшей, были в 6 раз ниже до этого повышения.

«И даже теперь все еще в 3,5 раза ниже, чем там. То есть экспортирующему бизнесу, который едет в порты Гданьска, там приемлемо платить в 3,5 раза больше? А наша часть, которая в доле расходов на 7 долларов на тонне станет дороже, неприема?» — сказал министр.

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